Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan eski Vali Sonel: 'Ben devletin valisiyim, emniyette ifade vermem'
Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in emniyette 3 gün boyunca susma hakkını... 21.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-21T11:01+0300
Tunceli'de sürdürülen Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in emniyette 'susma hakkını' kullandığı ortaya çıktı. Vali Tuncay'ın kendisine yöneltilen sorulara "Ben devletin valisiyim. Emniyette cevap vermem, susma hakkımı kullanıyorum. Sadece savcıya ifade veririm" diyerek yanıtsız bıraktığı öğrenildi. Sadece savcıya ifade veririm Sabah'ın haberine göre, Gülistan Doku soruşturması kapsamında Elazığ'da gözaltına alınan ve Erzurum'a sevk edilen eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Emniyette 3 gün boyunca kendisine' ifade vermek istiyor musunuz' diye sorulan Tuncay Sonel, 'Ben devletin valisiyim. Emniyette cevap vermem, susma hakkımı kullanıyorum. Sadece savcıya ifade veririm’ diyerek hiçbir soruya cevap vermediği belirtildi. Sonel hakkında, "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçunu işlediğine ilişkin yeterli şüphe bulunduğu değerlendiriliyor. Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin, hakkında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla soruşturma başlatılan Sonel, açığa alınmıştı.
