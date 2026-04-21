İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan eski Vali Sonel: 'Ben devletin valisiyim, emniyette ifade vermem'
Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan eski Vali Sonel: 'Ben devletin valisiyim, emniyette ifade vermem'
Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in emniyette 3 gün boyunca susma hakkını... 21.04.2026, Sputnik Türkiye
11:01 21.04.2026
© Hilmi Tunahan KarakayaTunceli Valisi Tuncay Sonel
Tunceli Valisi Tuncay Sonel - Sputnik Türkiye, 21.04.2026
Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in emniyette 3 gün boyunca susma hakkını kullandığı ve 'ben devletin valisiyim, emniyette cevap vermem' dediği ortaya çıktı.
Tunceli'de sürdürülen Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in emniyette 'susma hakkını' kullandığı ortaya çıktı. Vali Tuncay'ın kendisine yöneltilen sorulara "Ben devletin valisiyim. Emniyette cevap vermem, susma hakkımı kullanıyorum. Sadece savcıya ifade veririm" diyerek yanıtsız bıraktığı öğrenildi.

Sadece savcıya ifade veririm

Sabah'ın haberine göre, Gülistan Doku soruşturması kapsamında Elazığ'da gözaltına alınan ve Erzurum'a sevk edilen eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Emniyette 3 gün boyunca kendisine' ifade vermek istiyor musunuz' diye sorulan Tuncay Sonel, 'Ben devletin valisiyim. Emniyette cevap vermem, susma hakkımı kullanıyorum. Sadece savcıya ifade veririm’ diyerek hiçbir soruya cevap vermediği belirtildi.
Sonel hakkında, "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçunu işlediğine ilişkin yeterli şüphe bulunduğu değerlendiriliyor. Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin, hakkında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla soruşturma başlatılan Sonel, açığa alınmıştı.
Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, adliyeye sevk edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2026
Gülistan Doku soruşturması: Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, adliyeye sevk edildi
