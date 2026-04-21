MYPAYZ Elektronik Para'ya operasyon: Yasa dışı bahis faaliyetlerine finansal altyapı sağladığı iddia edildi

Yasa dışı bahis faaliyetlerine finansal altyapı sağladığı iddiasıyla MYPAYZ Elektronik Para'ya yönelik operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. 21.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-21T11:13+0300

MYPAYZ Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye yasadışı bahis faaliyetlerine finansal altyapı sağladığı iddiasıyla operasyon düzenlendi. Soruşturmada 20 kişi gözaltına alınırken, ödeme kuruluşunun yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılan finansal altyapının merkezinde yer aldığı belirtilirken, 5 milyar liralık işlem hacmine ulaşan suç gelirlerinin finansal sisteme sokulması ve aklanması süreçlerinde aktif rol aldığı yönünde kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller tespit edildi.5 milyar liralık suç gelirini akladıkları iddiası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ile "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarına karışan 23 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Çalışmalarda, MYPAYZ Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile bağlantılı gerçek ve tüzel kişiler hakkında mali, teknik, dijital ve açık kaynak incelemesi yapıldı.Çalışmalarda, söz konusu ödeme kuruluşunun yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılan finansal altyapının merkezinde yer aldığı, 5 milyar liralık işlem hacmine ulaşan suç gelirlerinin finansal sisteme sokulması ve aklanması süreçlerinde aktif rol aldığı yönünde kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller tespit edildi.23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 20 kişi yakalanırken 3 kişi için yakalama çalışması sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/istanbul-merkezli-5-ilde-yasadisi-bahis-operasyonu-2-sirkete-kayyum-atandi-1103653555.html

