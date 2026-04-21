https://anlatilaninotesi.com.tr/20260421/milyonlarca-liralik-mal-varligiyla-gundem-olmustu-fatih-urekin-mirasiyla-ilgili-son-durumu-menajeri-1105180427.html

Milyonlarca liralık mal varlığıyla gündem olmuştu: Fatih Ürek'in mirasıyla ilgili son durumu menajeri açıkladı

Milyonlarca liralık mal varlığıyla gündem olmuştu: Fatih Ürek'in mirasıyla ilgili son durumu menajeri açıkladı

Sputnik Türkiye

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in ölümünün ardından mirasıyla ilgili durum açıklığa kavuştu. Ürek'in menajeri Ürek'in mirasının kardeşlerine kaldığını belirtti. 21.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-21T14:55+0300

2026-04-21T14:55+0300

2026-04-21T14:55+0300

yaşam

fatih ürek

miras

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0f/1100214317_2:0:637:357_1920x0_80_0_0_f2ea588788fe71baf78f6198972214bb.jpg

Evinde geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in milyonluk mirasıyla ilgili ailesinde 'kavga' yaşandığı iddia edilmişti. Bu iddialarla ilgili konuşan menajeri ise miras ya da mal paylaşımıyla ilgili ailede bir kavga olmadığını, mirasın hukuki süreçlerin tamamlanmasının ardından iki kız kardeşine geçtiğini belirtti. Mal varlığı dikkat çekmiştiÜnlü şarkıcı Fatih Ürek'in 30 Ocak'ta ölümünün ardından açıklanan mal varlığı dikkat çekmişti. Ürek'in Bodrum'da yaklaşık 170 milyon TL değerinde bir malikane, Ataşehir’de 5 daire, bankada nakit varlık, yaklaşık 6 milyon TL değerinde araç ile pırlanta ve mücevherlere sahip olduğu öğrenilmişti. Kardeşler arasında 'miras kavgası' iddiaları ortaya atıldıÜrek'in ailesinde miras kavgası çıktığı iddiaları ortaya atılırken, Hürriyet'in haberine göre, ünlü ismin menajeri hukuki süreçlerin tamamlanmasının ardından mirasın kardeşlerine geçtiğini söyledi. Aile içerisinde iddia edildiği gibi bir miras ya da mal paylaşımıyla ilgili kavga yaşanmadığını da dile getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260201/fatih-urek-kendi-aciklamisti-vasiyeti-ortaya-cikti-1103173893.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fatih ürek, miras