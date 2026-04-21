Milyonlarca liralık mal varlığıyla gündem olmuştu: Fatih Ürek'in mirasıyla ilgili son durumu menajeri açıkladı
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in ölümünün ardından mirasıyla ilgili durum açıklığa kavuştu. Ürek'in menajeri Ürek'in mirasının kardeşlerine kaldığını belirtti. 21.04.2026, Sputnik Türkiye
Evinde geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in milyonluk mirasıyla ilgili ailesinde 'kavga' yaşandığı iddia edilmişti. Bu iddialarla ilgili konuşan menajeri ise miras ya da mal paylaşımıyla ilgili ailede bir kavga olmadığını, mirasın hukuki süreçlerin tamamlanmasının ardından iki kız kardeşine geçtiğini belirtti. Mal varlığı dikkat çekmiştiÜnlü şarkıcı Fatih Ürek'in 30 Ocak'ta ölümünün ardından açıklanan mal varlığı dikkat çekmişti. Ürek'in Bodrum'da yaklaşık 170 milyon TL değerinde bir malikane, Ataşehir’de 5 daire, bankada nakit varlık, yaklaşık 6 milyon TL değerinde araç ile pırlanta ve mücevherlere sahip olduğu öğrenilmişti. Kardeşler arasında 'miras kavgası' iddiaları ortaya atıldıÜrek'in ailesinde miras kavgası çıktığı iddiaları ortaya atılırken, Hürriyet'in haberine göre, ünlü ismin menajeri hukuki süreçlerin tamamlanmasının ardından mirasın kardeşlerine geçtiğini söyledi. Aile içerisinde iddia edildiği gibi bir miras ya da mal paylaşımıyla ilgili kavga yaşanmadığını da dile getirdi.
