Meteoroloji Marmara dahil yağış için saat verdi: Sıcaklıklar 4 derece artıyor

Batıda Marmara akşam saatlerinden itibaren yağış beklenirken Doğu bölgelerinde ise sağanak, sabah saatlerinden itibaren etkili olacak. Sıcaklıklar Türkiye... 21.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-21T07:05+0300

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 21 Nisan hava durumu tahminlerine göre Marmara, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Samsun ve Bingöl çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı Türkiye genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.Şiddetli sağanak etkili olacakYağışların, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.MARMARAÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ÇANAKKALE – 22°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEDİRNE – 23°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.İSTANBUL – 20°C – Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAKARYA – 23°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEGEParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Kütahya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR – 18°C – Parçalı ve çok bulutluDENİZLİ – 24°C – Parçalı ve çok bulutluİZMİR – 25°C – Parçalı ve çok bulutluMUĞLA – 21°C – Parçalı ve çok bulutluAKDENİZParçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANTALYA – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluBURDUR – 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluHATAY – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluADANA – 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA – 17°C – Parçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlıKAYSERİ – 17°C – Parçalı ve çok bulutluKONYA – 18°C – Parçalı ve çok bulutluBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıDÜZCE – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıKASTAMONU – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıZONGULDAK – 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Samsun çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA – 21°C – Parçalı ve çok bulutluRİZE – 15°C – Parçalı ve çok bulutluSAMSUN – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurluTRABZON – 14°C – Parçalı ve çok bulutluDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Bingöl çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıKARS – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurluMALATYA – 18°C – Parçalı ve çok bulutluVAN – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGAZİANTEP – 18°C – Parçalı ve çok bulutluSİİRT – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıŞANLIURFA – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260420/istanbullulara-kotu-haber-soguk-ve-yagisli-hava-geri-donuyor-1105148300.html

