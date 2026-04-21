Meteoroloji Marmara dahil yağış için saat verdi: Sıcaklıklar 4 derece artıyor
Meteoroloji Marmara dahil yağış için saat verdi: Sıcaklıklar 4 derece artıyor
Batıda Marmara akşam saatlerinden itibaren yağış beklenirken Doğu bölgelerinde ise sağanak, sabah saatlerinden itibaren etkili olacak. Sıcaklıklar Türkiye... 21.04.2026, Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 21 Nisan hava durumu tahminlerine göre Marmara, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Samsun ve Bingöl çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı Türkiye genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.
07:05 21.04.2026
Batıda Marmara akşam saatlerinden itibaren yağış beklenirken Doğu bölgelerinde ise sağanak, sabah saatlerinden itibaren etkili olacak. Sıcaklıklar Türkiye genelinde 4 derece yükseliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 21 Nisan hava durumu tahminlerine göre Marmara, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Samsun ve Bingöl çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı Türkiye genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Şiddetli sağanak etkili olacak

Yağışların, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE – 22°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE – 23°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL – 20°C – Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAKARYA – 23°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Kütahya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ – 24°C – Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR – 25°C – Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA – 21°C – Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANTALYA – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
BURDUR – 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
HATAY – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
ADANA – 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
KAYSERİ – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu
KONYA – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK – 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Samsun çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA – 21°C – Parçalı ve çok bulutlu
RİZE – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
TRABZON – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Bingöl çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KARS – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu
MALATYA – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu
VAN – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu
