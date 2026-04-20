İstanbullulara kötü haber: Soğuk ve yağışlı hava geri dönüyor
Sputnik Türkiye
İstanbul'da etkili olan bahar havası yarın akşamdan itibaren yerini yağışlı ve serin havaya bırakıyor. 20.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-20T11:36+0300
İstanbullulara kötü haber AKOM'dan geldi. Kentte etkili olan bahar havası yarın akşamdan itibaren serin ve yağışlı havaya bırakıyor. Sıcaklıkların 5-7 derece birden düşmesi beklenirken, yağışların da aralıklı olarak pazar gününe kadar süreceği öngörülüyor.
Sıcaklıklar 5-7 derece düşecek
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamaya göre, hafta başında 18-20 derece civarında seyreden sıcaklıklar, yarın akşamdan itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava dalgasının etkisiyle hızla düşecek. Meteorolojik tahminlere göre, yarın (21 Nisan Salı) akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarında 5 ila 7 derecelik bir düşüş yaşanacak. Bugün 18 dereceye kadar yükselen sıcaklıkların, hafta ortasından itibaren gündüzleri 12-13 derecelere, gece saatlerinde ise 5-8 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor.
Hava sıcaklığındaki düşüşe, bölge genelinde etkili olacak yağışlı sistem eşlik edecek. Özellikle Çarşamba (22 Nisan) günü İstanbul genelinde çok bulutlu ve sağanak yağışlı bir havanın hakim olması beklenirken, metrekareye düşecek yağış miktarının 5-15 kilogram arasında olacağı tahmin ediliyor. Yağışlı havanın cuma ve cumartesi günleri de aralıklarla devam edeceği, özellikle ulaşımda aksamalar yaşanmaması için sürücülerin dikkatli olması gerektiği belirtildi.
Haftalık rapora göre Pazar (26 Nisan) gününden itibaren hava şartlarında düzelme bekleniyor. Pazar günü yağışın kenti terk edeceği, gökyüzünün az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor. Sıcaklıkların ise tekrar yükselişe geçerek 16 derece seviyelerine ulaşması tahmin ediliyor.