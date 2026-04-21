https://anlatilaninotesi.com.tr/20260421/meksikadaki-piramitlerde-silahli-saldiri-olu-ve-yaralilar-var-1105165887.html
Meksika’daki piramitlerde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Sputnik Türkiye
Meksika’nın başkenti Meksiko yakınlarındaki tarihi Teotihuacan piramitlerinde düzenlenen silahlı saldırıda bir Kanadalı hayatını kaybetti, çok sayıda kişi... 21.04.2026, Sputnik Türkiye
dünya
meksiko
teotihuacan
abd
saldırı
saldırı girişimi
silahlı saldırı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/15/1105165716_0:197:1440:1007_1920x0_80_0_0_92e8c19a3e3cd4e7000c607c712ee783.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/15/1105165716_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_80e337a700359423bad3db5b7470ef8f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
00:08 21.04.2026 (güncellendi: 00:10 21.04.2026)
Meksika’nın başkenti Meksiko yakınlarındaki tarihi Teotihuacan piramitlerinde düzenlenen silahlı saldırıda bir Kanadalı hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Teotihuacan piramitlerinde bir kişi turistlere silahlı saldırı düzenledi.
Saldırgan olayın ardından canına kıyarken, bölgede ateşli silah, kesici alet ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 Kanada vatandaşı turist hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, süreci yakından takip ettiklerini ve Kanada makamlarıyla temas halinde olduklarını açıkladı.
Saldırıda yaralananlar arasında farklı ülkelerden turistlerin bulunduğu belirtilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.