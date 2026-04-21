Meksika’daki piramitlerde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Meksika'nın başkenti Meksiko yakınlarındaki tarihi Teotihuacan piramitlerinde düzenlenen silahlı saldırıda bir Kanadalı hayatını kaybetti, çok sayıda kişi... 21.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-21T00:08+0300

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Teotihuacan piramitlerinde bir kişi turistlere silahlı saldırı düzenledi.Saldırgan olayın ardından canına kıyarken, bölgede ateşli silah, kesici alet ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 Kanada vatandaşı turist hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, süreci yakından takip ettiklerini ve Kanada makamlarıyla temas halinde olduklarını açıkladı.Saldırıda yaralananlar arasında farklı ülkelerden turistlerin bulunduğu belirtilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260419/abdde-silahli-saldiri-en-az-8-cocuk-hayatini-kaybetti-1105136219.html

