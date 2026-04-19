ABD'de silahlı saldırı: 8 çocuk hayatını kaybetti
Louisiana eyaletinin Shreveport şehrinde meydana gelen toplu silahlı saldırıda sekiz çocuk öldü. Ayrıntılar ve anlık gelişmeler haberde...
2026-04-19T19:26+0300
2026-04-19T19:54+0300
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260419/muzakerelerde-son-durum-abd-heyet-gonderiyoruz-iran-su-anda-heyet-gonderme-karari-yok-1105135066.html
abd, silahlı saldırı, son dakika, son dakika haberler, ölü sayısı, lousiana, abd, çocuk ölümü,
19:26 19.04.2026 (güncellendi: 19:54 19.04.2026)
© AP Photo / Damian DovarganesLos Angeles’ta araç kalabalığa daldı: 3’ü ağır, en az 30 yaralı
Los Angeles’ta araç kalabalığa daldı: 3’ü ağır, en az 30 yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2026
Amerika basınının bildirdiğine göre, Louisiana eyaletinin Shreveport şehrinde meydana gelen toplu silahlı saldırıda yaşları 1 ile 14 arasında değişen sekiz çocuk hayatını kaybetti.
Amerika merkezli NBC haber kanalının bildirdiğine göre Louisiana'nın Shreveport kentinde meydana gelen silahlı saldırıda sekiz çocuk öldü. Polis, yerel haber kanalı KSLA News 12'ye yaptığı açıklamada, saldırıda iki kadının da yaralandığını bildirdi.
Shreveport Polis Departmanı memurları, aile içi şiddet ihbarlarının ardından yerel saatle sabah 6'dan hemen sonra ihbar aldıklarını söyledi.
Polis sözcüsü Christopher Bordelon, olay yerinin 'geniş' olduğunu ve bölgedeki iki evi ve yakındaki Harrison Caddesi'ndeki üçüncü bir evi kapsadığını belirtti. Bordelon, "Üç farklı olay yeri var. Silahlı saldırı hemen ileride, Batı 79. Cadde'nin 300 numaralı bloğunda gerçekleşti" dedi.

'Yaşları 1 ile 14 arasında değişiyor'

Bordelon, basın brifinginde, yaşları 1 ile 14 arasında değişen on çocuğun vurulduğunu ve sekizinin hayatını kaybettiğini söyledi. Bordelon, "Sorumlu kişi olay yerinden ayrıldıktan sonra, Batı 79. Cadde ve Lynnwood Caddesi köşesine çok yakın bir yerde bir araç gaspı gerçekleştirdi ve bu sırada Shreveport polis devriye ekipleri bir kovalamaca olayında aracın arkasına geçti" dedi.

Şüpheli polis tarafından vuruldu

Polisin açıklamasına göre, olay özel bir mekanda gerçekleşti. İlk haberlere göre 'şüpheli kaçmaya çalıştı ve kovalamacanın ardından polis tarafından vurularak' öldürüldü.

Belediye başkanı: Korkunç bir sabah

Şehrin belediye başkanı Tom Arceneaux, "Bu trajik bir durum, belki de şimdiye kadar yaşadığımız en trajik durum" derken sözlerine şöyle devam etti: "Korkunç bir sabah."
İran-ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2026
Müzakerelerde son durum: ABD ‘Heyet gönderiyoruz’, İran ‘Şu anda heyet gönderme kararı yok’
Заголовок открываемого материала