ABD'de silahlı saldırı: 8 çocuk hayatını kaybetti

Louisiana eyaletinin Shreveport şehrinde meydana gelen toplu silahlı saldırıda sekiz çocuk öldü. Ayrıntılar ve anlık gelişmeler haberde...

2026-04-19T19:26+0300

Amerika merkezli NBC haber kanalının bildirdiğine göre Louisiana'nın Shreveport kentinde meydana gelen silahlı saldırıda sekiz çocuk öldü. Polis, yerel haber kanalı KSLA News 12'ye yaptığı açıklamada, saldırıda iki kadının da yaralandığını bildirdi. Shreveport Polis Departmanı memurları, aile içi şiddet ihbarlarının ardından yerel saatle sabah 6'dan hemen sonra ihbar aldıklarını söyledi.Polis sözcüsü Christopher Bordelon, olay yerinin 'geniş' olduğunu ve bölgedeki iki evi ve yakındaki Harrison Caddesi'ndeki üçüncü bir evi kapsadığını belirtti. Bordelon, "Üç farklı olay yeri var. Silahlı saldırı hemen ileride, Batı 79. Cadde'nin 300 numaralı bloğunda gerçekleşti" dedi. 'Yaşları 1 ile 14 arasında değişiyor'Bordelon, basın brifinginde, yaşları 1 ile 14 arasında değişen on çocuğun vurulduğunu ve sekizinin hayatını kaybettiğini söyledi. Bordelon, "Sorumlu kişi olay yerinden ayrıldıktan sonra, Batı 79. Cadde ve Lynnwood Caddesi köşesine çok yakın bir yerde bir araç gaspı gerçekleştirdi ve bu sırada Shreveport polis devriye ekipleri bir kovalamaca olayında aracın arkasına geçti" dedi. Şüpheli polis tarafından vuruldu Polisin açıklamasına göre, olay özel bir mekanda gerçekleşti. İlk haberlere göre 'şüpheli kaçmaya çalıştı ve kovalamacanın ardından polis tarafından vurularak' öldürüldü.Belediye başkanı: Korkunç bir sabahŞehrin belediye başkanı Tom Arceneaux, "Bu trajik bir durum, belki de şimdiye kadar yaşadığımız en trajik durum" derken sözlerine şöyle devam etti: "Korkunç bir sabah."

abd, silahlı saldırı, son dakika, son dakika haberler, ölü sayısı, lousiana, abd, çocuk ölümü,