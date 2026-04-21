Japonya’dan tarihi karar: Silah ihracatında yeni dönem başladı
Sputnik Türkiye
Japonya, onlarca yıldır süren silah ihracatı kısıtlamalarını gevşetti. Yeni düzenlemenin, ülkenin savaş sonrası barış politikalarından uzaklaştığı yönünde... 21.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-21T12:49+0300
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260421/pakistan-3-milyar-dolarlik-suudi-fonunun-ikinci-taksitini-aldi-1105173131.html
Japonya, onlarca yıldır süren silah ihracatı kısıtlamalarını gevşetti. Yeni düzenlemenin, ülkenin savaş sonrası barış politikalarından uzaklaştığı yönünde tartışma yarattığı aktarıldı.
Japonya, silah ihracatı kurallarını gevşeterek daha fazla ülkeye silah satmasının önünü açtı. Kararın, ülkenin İkinci Dünya Savaşı sonrası benimsediği pasifist yaklaşımda önemli bir kırılma olarak değerlendirildiği ifade edildi.
Yeni düzenlemeyle birlikte, daha önce yalnızca belirli alanlarla sınırlı olan ihracatın genişletildiği ve Japonya’nın artık ölümcül silahları da satabileceği belirtildi.
Yeni kurallar dikkat çekti
Daha önce kurtarma, ulaşım ve gözetleme gibi sınırlı alanları kapsayan ihracat izinlerinin kaldırıldığı aktarıldı. Bu değişiklikle Japonya’nın, savunma anlaşması bulunan 17 ülkeye silah satabileceği ifade edildi.
Ancak, çatışma içindeki ülkelere satış yasağının devam ettiği, bazı durumlarda ise istisnalar getirilebileceği belirtildi.
Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, "Giderek zorlaşan güvenlik ortamında hiçbir ülke tek başına güvenliğini sağlayamaz" ifadelerini kullandı.
Bölgesel gerilim yükseldi
Kararın, Asya-Pasifik bölgesinde artan güvenlik gerilimleri sırasında alınması dikkat çekti. Japonya’nın, ABD ve Filipinler ile birlikte düzenlenen askeri tatbikatlara ilk kez aktif katılım sağladığı aktarıldı.
Çin’in bu gelişmeye tepki gösterdiği ve Japonya’yı “sorumsuz şekilde militarize olmakla” eleştirdiği belirtildi.
Ayrıca, Japonya’nın Tayvan’a yönelik olası bir saldırı durumunda nasıl hareket edeceğine ilişkin tartışmaların da gündemde olduğu ifade edildi.
Pasifizm tartışması yeniden alevlendi
Japonya’nın 1947 Anayasası ile savaşı reddeden bir ülke kimliği benimsediği hatırlatıldı. Ancak son yıllarda bu yaklaşımın kademeli olarak değiştiği aktarıldı.
Uzmanlara göre yeni karar, Japonya’nın daha aktif bir askeri rol üstlenmeye hazırlandığının göstergesi olabilir.
Eleştirmenler ise bu adımın, ülkeyi askeri çatışmalara daha açık hale getirebileceği uyarısında bulundu.