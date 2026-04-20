TMSF, TELE 1'i satışa çıkardı: Açık artırma için tarih belli oldu
TMSF tarafından el konulan TELE 1, 28 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı. Son teklif verme tarihi 16 Haziran olarak açıklandı. 20.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-20T17:10+0300
2026-04-20T17:11+0300
17:10 20.04.2026 (güncellendi: 17:11 20.04.2026)
TMSF tarafından yönetimine el konulan TELE 1 satışa çıkarılıyor. ABC Radyo Televizyon ile TELE 1 Prodüksiyon şirketlerini içeren ticari bütünlük için 28 milyon TL muhammen bedel belirlenirken, bu tutar üzerinden tekliflerin kabul edileceği açıklandı.

Son teklif verme tarihi de belirtildi

TMSF ilan sayfasında yayınlanan ilanda ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık AŞ ve TELE1 Prodüksiyon Medya ve Reklam Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi ‘malikler’ olarak belirlendi. Açık teklif usulüyle gerçekleşecek ihalede son teklif verme tarihi 16 Haziran 2026 olarak belirlendi. İlanda TELE1 TV Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”nün muhammen bedeli 28 milyon lira olarak belirtildi.
TELE1 - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2025
TÜRKİYE
TELE1 kanalına kayyum atandı
24 Ekim 2025, 19:36
