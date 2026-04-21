https://anlatilaninotesi.com.tr/20260421/irandan-abdye-uyari-her-turlu-saldiriya-aninda-ve-kararli-karsilik-veririz-1105171176.html

İran’dan ABD’ye uyarı: 'Her türlü saldırıya anında ve kararlı karşılık veririz'

İran’dan ABD’ye uyarı: 'Her türlü saldırıya anında ve kararlı karşılık veririz'

Sputnik Türkiye

İranlı üst düzey komutan, ABD ile ateşkesin sona ermesine saatler kala, olası yeni bir saldırıya 'anında ve kararlı' yanıt verileceğini açıkladı. 21.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-21T11:05+0300

2026-04-21T11:05+0300

2026-04-21T11:05+0300

dünya

ortadoğu

i̇ran

hürmüz boğazı

tasnim haber ajansı

tahran

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0c/1104959307_0:38:747:458_1920x0_80_0_0_f3255d221e3227ea800a3c4538704e52.png

İran Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi, ülkesinin olası yeni bir “düşmanca eyleme” karşı “derhal ve kararlı” şekilde karşılık vermeye hazır olduğunu söyledi.İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı’na konuşan Abdullahi, İran’ın askeri sahada üstünlüğünü koruduğunu savundu. Özellikle enerji ve ticaret açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolün Tahran’ın elinde olduğunu belirten komutan, ABD’nin sahadaki duruma ilişkin “yanıltıcı anlatılar oluşturmasına” izin vermeyeceklerini ifade etti.Tümgeneral açıklamasında şu ifadeleri kullandı:Trump'ın tehditlerine işaret eden Abdullahi, "Silahlı Kuvvetlerin, Trump'ın başta Hürmüz Boğazı'nın yönetimi ve kontrolü konusunda ve sahadaki durum hakkında yanlış ve asılsız anlatılar uydurmasına ve durumu kötüye kullanmasına izin vermeyeceğini" belirtti.Geçici ateşkes çarşamba günü sona erecekİran ile ABD arasında iki hafta önce varılan geçici ateşkesin çarşamba günü sona ermesi bekleniyor. Trump, dün yaptığı açıklamasında ABD Başkanı Yardımcısı JD Vance'in öncülüğündeki heyetin müzakerelerin yürütüldüğü Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gideceklerini belirtmişti. ABD Başkanı, İranlı yetkililerin de müzakerelerin ikinci turu için İslamabad'a gitmesi yönündeki çağrısının ardından eğer anlaşma sağlanırsa İran liderleriyle görüşmeye hazır olduklarını belirtmişti.İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi ise dün yaptığı açıklamasında, İran'ın ikinci tur müzakerelerine katılma gibi bir planlarının henüz olmadığını aktarmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260421/abd-iran-bayrakli-gemiyi-ele-gecirmisti-iran-disisleri-bakanligindan-cagri-1105168303.html

i̇ran

hürmüz boğazı

tahran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ortadoğu, i̇ran, hürmüz boğazı, tasnim haber ajansı, tahran