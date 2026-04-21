ABD, İran bayraklı gemiyi ele geçirmişti: İran Dışişleri Bakanlığı'ndan çağrı

Sputnik Türkiye

İran, ABD donanmasının Umman Körfezi’nde İran bandıralı bir kargo gemisine müdahale ettiğini açıkladı. Tahran yönetimi, gemi ve mürettebatın derhal serbest... 21.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-21T09:23+0300

İran ile ABD arasında gerilim, bu kez Umman Körfezi’nde yaşanan bir deniz müdahalesiyle yeniden yükseldi. İran Dışişleri Bakanlığı, ABD güçlerinin İran bandıralı “Touska” adlı ticari kargo gemisine ateş açarak el koyduğunu duyurdu.Açıklamada, geminin yanı sıra mürettebat ve ailelerinin de “derhal serbest bırakılması” talep edilirken, söz konusu müdahale “son derece tehlikeli” ve “suç teşkil eden” bir eylem olarak nitelendirildi.ABD Başkanı Donald Trump ise geminin, ABD’nin bölgedeki deniz ablukasını aşmaya çalıştığını öne sürmüştü. ABD ordusu tarafından paylaşılan görüntülerde, güdümlü füze destroyerinden açılan ateş ve helikopterlerden gemiye inen deniz piyadeleri yer aldı.İran tarafı daha önce de gemiye el konulmasına karşılık verileceğini açıklamıştı. İran ordusu tarafından yapılan açıklamalarda Touska'nın ele geçirilmesi nedeniyle ABD gemilerine İHA saldırıları düzenlendiği aktarılmıştı. İran Dışişleri Bakanlığı’nın son açıklamasında, “İran İslam Cumhuriyeti, ulusal çıkarlarını ve güvenliğini savunmak, vatandaşlarının hak ve onurunu korumak için tüm kapasitesini kullanacaktır” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca, bölgede yaşanabilecek olası bir tırmanışın sorumluluğunun ABD’ye ait olacağı vurgulandı. Gemide kaç kişinin bulunduğu ve mürettebatın milliyetine ilişkin ise henüz net bir bilgi paylaşılmadı.

