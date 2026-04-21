ABD medyası: Vance’in Pakistan programı şimdilik askıya alındı

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in İran'la yürütülmesi planlanan diplomatik temaslar kapsamında İslamabad'a yapacağı ziyaretin geçici olarak durdurulduğu öne... 21.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-21T22:30+0300

ABD basınında yer alan haberlere göre, The New York Times’ın bir Amerikan yetkiliye dayandırdığı bilgilere göre, Vance’in Pakistan programı şimdilik askıya alındı.Yetkili, bu kararın arkasında “Tahran’ın Washington’un müzakere önerilerine karşılık vermemesi” olduğunu belirtti. Aynı kaynak, Vance’in İran’la diplomatik görüşmeler için planlanan İslamabad ziyaretinin iptal edilmediğini, ancak “her an yeniden gündeme alınabileceğini” vurguladı.Beyaz Saray, konuyla ilgili henüz resmi açıklama yapmadı.ABD medyasına yansıyan bazı haberlerde de Vance'in, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlığında gerçekleşen bir politika toplantısına katıldığı ve toplantının halen devam ettiği kaydedildi.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

