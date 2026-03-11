Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü
Yozgat vali yardımcılığına atanan Mustafa Berat Kasımoğlu İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı
Ardahan vali yardımcısıyken Yozgat vali yardımcılığına atanan Mustafa Berat Kasımoğlu İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırıldı.
Ardahan Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Mustafa Berat Kasımoğlu'nun İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldığı aktarıldı.Kasımoğlu hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin şunlar kaydedildi:
00:49 11.03.2026
© AAİçişleri Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
© AA
Ardahan vali yardımcısıyken Yozgat vali yardımcılığına atanan Mustafa Berat Kasımoğlu İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırıldı.
Ardahan Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Mustafa Berat Kasımoğlu'nun İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldığı aktarıldı.
Kasımoğlu hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin şunlar kaydedildi:
"Ardahan vali yardımcısı olarak görev yapmakta iken 5 Mart itibariyle Yozgat vali yardımcısı olarak görevlendirilen Mustafa Berat Kasımoğlu hakkında yürütülen incelemeler neticesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesi uyarınca disiplin soruşturması başlatılmış, ilgili soruşturma sonucunda, aynı kanunun 137 ve devamı maddeleri kapsamında Mustafa Berat Kasımoğlu, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştır."
