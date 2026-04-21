Gülistan Doku soruşturmasının firari şüphelisi Umut Altaş'la ilgili yeni gelişme

Gülistan Doku soruşturmasının firari şüphelisi Umut Altaş'la ilgili yeni gelişme

Sputnik Türkiye

Gülistan Doku soruşturmasının firari şüphelisi Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı. 21.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-21T14:39+0300

2026-04-21T14:39+0300

2026-04-21T14:55+0300

türki̇ye

gülistan doku

interpol

abd

emniyet genel müdürlüğü (egm)

adalet bakanlığı

tunceli

kırmızı bülten

soruşturma

umut altaş

Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı. Başta ABD ve Meksika olmak üzere bölgedeki Interpol birimlerine Altaş'ın "kasten öldürme" suçundan arandığı bildirildi. Altaş'ın 2022 yılında Meksika'ya gittiği, oradan da yasa dışı yollarla ABD'ye geçtiği değerlendiriliyor.Kasten öldürme suçundan arandığı vurgulandıTunceli'de okuyan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca 14 Nisan'da bazı şüpheliler hakkında gözaltı talimatı verilmiş, 11 şüpheli tutuklanmıştı.Soruşturmada, şüphelilerden Umut Altaş'ın yurt dışında olduğu tespit edilmişti.Adalet Bakanlığı, Altaş'ın geçici tutuklanması ve kırmızı bültenle aranması için resmi süreci başlatmıştı.İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Interpol-Europol Daire Başkanlığınca, başta ABD ve Meksika olmak üzere bölgedeki Interpol birimlerine Altaş'ın "kasten öldürme" suçundan arandığı bildirildi. Bunun üzerine Interpol nezdinde işlemler başlatılarak Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Altaş'ın 2022 yılında Meksika'ya gittiği, oradan da yasa dışı yollarla ABD'ye geçtiği değerlendiriliyor.

türki̇ye

abd

tunceli

Sputnik Türkiye

gülistan doku, interpol, abd, emniyet genel müdürlüğü (egm), adalet bakanlığı, tunceli, kırmızı bülten, soruşturma, umut altaş