Gülistan Doku soruşturmasının firari şüphelisi Umut Altaş'la ilgili yeni gelişme
Gülistan Doku soruşturmasının firari şüphelisi Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı. 21.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-21T14:55+0300
14:39 21.04.2026 (güncellendi: 14:55 21.04.2026)
Gülistan Doku soruşturmasının firari şüphelisi Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı.
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı. Başta ABD ve Meksika olmak üzere bölgedeki Interpol birimlerine Altaş'ın "kasten öldürme" suçundan arandığı bildirildi. Altaş'ın 2022 yılında Meksika'ya gittiği, oradan da yasa dışı yollarla ABD'ye geçtiği değerlendiriliyor.
Kasten öldürme suçundan arandığı vurgulandı
Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca 14 Nisan'da bazı şüpheliler hakkında gözaltı talimatı verilmiş, 11 şüpheli tutuklanmıştı.
Soruşturmada, şüphelilerden Umut Altaş'ın yurt dışında olduğu tespit edilmişti.
Adalet Bakanlığı, Altaş'ın geçici tutuklanması ve kırmızı bültenle aranması için resmi süreci başlatmıştı.
İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Interpol-Europol Daire Başkanlığınca, başta ABD ve Meksika olmak üzere bölgedeki Interpol birimlerine Altaş'ın "kasten öldürme" suçundan arandığı bildirildi. Bunun üzerine Interpol nezdinde işlemler başlatılarak Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Altaş'ın 2022 yılında Meksika'ya gittiği, oradan da yasa dışı yollarla ABD'ye geçtiği değerlendiriliyor.