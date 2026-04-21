Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan Başhekim Özdemir’in ifadesi ortaya çıktı: 'Silme işlemini Yücel Erdem yapar'

Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan Başhekim Özdemir’in ifadesi ortaya çıktı: 'Silme işlemini Yücel Erdem yapar'

Sputnik Türkiye

Gülistan Doku soruşturmasında hastane kayıtlarının silindiği iddiası üzerine tutuklanan dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir’in ifadesi... 21.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-21T14:34+0300

2026-04-21T14:34+0300

2026-04-21T14:34+0300

Gülistan Doku soruşturması kapsamında yürütülen incelemelerde önemli bir aşamaya gelindi. Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin yürütülen soruşturmada, hastane kayıtlarının silindiği iddiasıyla gözaltına alınan dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi ve İl Sağlık Müdürü Çağdaş Özdemir tutuklandı.Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 11’e yükselirken, Özdemir’in emniyette verdiği kapsamlı ifade dosyaya girdi.Başhekimden detaylı savunmaÖzdemir, ifadesinde hastane kayıtları üzerinde doğrudan bir yetkisinin bulunmadığını belirterek, teknik işlemlerin bilgi işlem personeli ve yazılım şirketi tarafından yürütüldüğünü söyledi.Habertürk'te yer alan habere göre, bu süreci detaylandıran Özdemir, şu ifadeleri kullandı:"Hastane kayıtlarının silinmesi, düzeltilmesi, eklenmesi hususlarında bu personeller ve firmanın kendisi yetkiliydi, benim ya da başka bir hastane çalışanında böyle bir yetki yoktu. Yetki olmadığı gibi bilgi ve becerisi de yoktu. Benim de bu konu ile ilgili yetkim olmadığı gibi becerim de yoktur. Silme işlemi ile ilgili şöyle örnek vererek anlatmak istiyorum; A isimli şahsın hastane müracaatı alınıp TCKN’den dolayı olası yanlış kaydedilmesi durumunda, bilgi işleme kaydı açan poliklinik ya da acil sekreteri yazılı belgeyi 2 müdür yardımcısına imzalatıp, havalesini sağlayarak Yücel Bey'e yazılı olarak dilekçesini verir, Yücel Bey gerekli silme, düzeltme ve ekleme işlemlerini yapar. Bu tarz konular benim bilgimi gerektirecek konular değildir, daha önce yapıldıysa da bilgim yoktur."Kayıp kayıtlar ve POLNET detayıSoruşturmanın merkezinde yer alan en kritik başlık ise Gülistan Doku’nun hastane kayıtları oldu.Emniyet birimlerinin POLNET sistemi üzerinden yaptığı incelemede, Doku’nun 31 Aralık 2019 saat 09.09’da Tunceli Devlet Hastanesi’ne giriş yaptığı tespit edildi. Ancak aynı tarihe ait hastane kayıtlarına ulaşılamadığı belirlendi.Bu çelişkiye ilişkin Özdemir, şu değerlendirmeyi yaptı:"Bahse konu POLNET sisteminin polislerin kullanmış olduğu sorgu sistemi olarak biliyorum. POLNET'in de verileri hastaneden aldığını biliyorum. 7 Ocak’ta böyle bir POLNET sorgusu yapılıp tutanak tutulduysa herhalde böyle bir şey vardır. Sonrasında bu kayıtlara ulaşılamıyorsa silinmiştir. Başkaca bir açıklaması olup olmadığı konusunda bir bilgim yok, bu konuyu bilişim uzmanlarının çözmesi gerekli. Tahminen silindiği yönünde görüşüm vardır."Özdemir, kayıtların silinmesine ilişkin herhangi bir talimat almadığını ve böyle bir işlem yaptırmadığını da vurguladı.Savunmasında şu ifadeleri kullandı:"Ben yukarıda da bahsettiğim gibi kimse ile bu konu hakkında ve Gülistan Doku hakkında hiçbir görüşmem olmadı, bahse konu Akgün firmasının yazısında belirtilen hususlar yapıldı ise bunda benim bir sorumluluğum ve bilgim yoktur. Bu tamamen bilgi işlemciler ve yazılım şirketi olan Sisoft’un sorumluluğundadır. Benim kullanıcı yetkilerimde o dönem böyle bir yetkim yoktu. Bu konu hakkında bir bilgim olmadığı için silme işlemini de kimin yaptığını ya da kimin yaptırdığını bilmiyorum. Bana kimse bu işlemi yapma konusunda talimat vermedi, veremez de. Çünkü ben böyle kötü bir işi yapacak değilim."Gülistan Doku’ya ait epikriz raporlarıSoruşturma kapsamında Özdemir’e, Gülistan Doku’ya ait epikriz raporlarında eksiklik bulunması ve imzasının yer aldığı resmi yazılar da soruldu.Özdemir bu konuda ise şu açıklamayı yaptı:"Bu imza başhekim yardımcılarıma ait olabilir, geçmişte de ben olmadığım zaman işler aksamasın diye atmış olabilirler. Ben bu evrak ile ilgili o dönemde Gülistan Doku hakkında bilgi istendiğini biliyorum, başhekim yardımcılarım bana evrakı hazırlayıp gönderdiklerini söylemişlerdi, ama içeriğinin ne olduğunu bilmiyorum."Soruşturma dosyasına giren teknik inceleme raporu, iddiaları güçlendiren en önemli bulgular arasında yer aldı.Rapora göre:Bu durum, söz konusu verilerin kasıtlı ve profesyonel bir şekilde silindiği yönünde değerlendirmelere neden oldu.Savcılık: Habersiz olması olağan değilSavcılığın tutuklamaya sevk yazısında ise Özdemir’in savunmasına karşı dikkat çeken bir değerlendirme yer aldı.Suç tarihinde hem başhekim hem de il sağlık müdürü olan Özdemir’in, bu tür işlemlerden habersiz olmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu ifade edildi.Ayrıca Özdemir’in uzmanlık alanının, Gülistan Doku’nun başvurduğu değerlendirilen kadın hastalıkları ve doğum polikliniği olması da şüpheyi artıran unsurlar arasında gösterildi.

Sputnik Türkiye

gülistan doku, soruşturma, polnet