Adalet Bakanı Gürlek: Faili meçhul kalmış bütün dosyalar tek tek incelenecek, özel ekip kuruldu

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Akın Gürlek toplumda infial uyandıran ve takipsizlik kararı verilmiş dosyaların yeniden inceleneceğini duyurdu. Gürlek bunun için bir birim...

2026-04-21T12:06+0300

2026-04-21T12:34+0300

gülistan doku

akın gürlek

adalet bakanlığı

faili meçhul cinayet

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye'de infial uyandıran ve takipsizlik kararı verilen dosyaların yeniden inceleneceğini duyurdu. Bakan Gürlek, "Biz bir birim kurduk. İşte faili meçhuller, daha önce takipsizlik falan verilen tüm dosyalar tek tek inceleniyor. İncelenip eksik ve aksak noktalar var mı diye bakılacak" dedi. Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili de çalışmaların yürütüldüğünü belirtirken, "Önemli olan bu mezarın yerini bulmak, cesedin yerini tespit etmek" ifadelerini kullandı. Bakan Gürlek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Faili meçhuller için özel bir birim kurulduGürlek, daha önce takipsizlik kararı verilen tüm dosyaların incelenmesi adına Adalet Bakanlığı bünyesinde özel bir birim kurduklarını belirterek şunları kaydetti:Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili konuştuTunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 11 tutuklunun bulunduğunu anımsatan Gürlek, dönemin valisiyle ilgili sürecin de devam ettiğini söyledi.Doku'nun cesedine ulaşılıp ulaşılmadığı sorusuna Gürlek, "Önemli olan bu mezarın yerini bulmak, cesedin yerini tespit etmek. Çalışma yürütüyor arkadaşlar." yanıtını verdi.

