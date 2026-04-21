https://anlatilaninotesi.com.tr/20260421/adalet-bakani-gurlek-faili-mechul-kalmis-butun-dosyalar-tek-tek-incelenecek-ozel-ekip-kuruldu-1105172992.html
Adalet Bakanı Gürlek: Faili meçhul kalmış bütün dosyalar tek tek incelenecek, özel ekip kuruldu
Adalet Bakanı Gürlek: Faili meçhul kalmış bütün dosyalar tek tek incelenecek, özel ekip kuruldu
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Akın Gürlek toplumda infial uyandıran ve takipsizlik kararı verilmiş dosyaların yeniden inceleneceğini duyurdu. Gürlek bunun için bir birim... 21.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-21T12:06+0300
2026-04-21T12:06+0300
2026-04-21T12:34+0300
türki̇ye
gülistan doku
akın gürlek
adalet bakanlığı
faili meçhul cinayet
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/08/1104867500_0:147:1454:965_1920x0_80_0_0_6a02afefe17ab5357819be64ea3e126f.jpg
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye'de infial uyandıran ve takipsizlik kararı verilen dosyaların yeniden inceleneceğini duyurdu. Bakan Gürlek, "Biz bir birim kurduk. İşte faili meçhuller, daha önce takipsizlik falan verilen tüm dosyalar tek tek inceleniyor. İncelenip eksik ve aksak noktalar var mı diye bakılacak" dedi. Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili de çalışmaların yürütüldüğünü belirtirken, "Önemli olan bu mezarın yerini bulmak, cesedin yerini tespit etmek" ifadelerini kullandı. Bakan Gürlek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Faili meçhuller için özel bir birim kurulduGürlek, daha önce takipsizlik kararı verilen tüm dosyaların incelenmesi adına Adalet Bakanlığı bünyesinde özel bir birim kurduklarını belirterek şunları kaydetti:Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili konuştuTunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 11 tutuklunun bulunduğunu anımsatan Gürlek, dönemin valisiyle ilgili sürecin de devam ettiğini söyledi.Doku'nun cesedine ulaşılıp ulaşılmadığı sorusuna Gürlek, "Önemli olan bu mezarın yerini bulmak, cesedin yerini tespit etmek. Çalışma yürütüyor arkadaşlar." yanıtını verdi.
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/08/1104867500_81:0:1374:970_1920x0_80_0_0_88f7eab5f1beeeeb6197d652ee6a3d75.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
gülistan doku, akın gürlek, adalet bakanlığı, faili meçhul cinayet
gülistan doku, akın gürlek, adalet bakanlığı, faili meçhul cinayet
Adalet Bakanı Gürlek: Faili meçhul kalmış bütün dosyalar tek tek incelenecek, özel ekip kuruldu
12:06 21.04.2026 (güncellendi: 12:34 21.04.2026)
Adalet Bakanı Akın Gürlek toplumda infial uyandıran ve takipsizlik kararı verilmiş dosyaların yeniden inceleneceğini duyurdu. Gürlek bunun için bir birim kurulduğunu dile getirdi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye'de infial uyandıran ve takipsizlik kararı verilen dosyaların yeniden inceleneceğini duyurdu. Bakan Gürlek, "Biz bir birim kurduk. İşte faili meçhuller, daha önce takipsizlik falan verilen tüm dosyalar tek tek inceleniyor. İncelenip eksik ve aksak noktalar var mı diye bakılacak" dedi. Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili de çalışmaların yürütüldüğünü belirtirken, "Önemli olan bu mezarın yerini bulmak, cesedin yerini tespit etmek" ifadelerini kullandı.
Bakan Gürlek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Faili meçhuller için özel bir birim kuruldu
Gürlek, daha önce takipsizlik kararı verilen tüm dosyaların incelenmesi adına Adalet Bakanlığı bünyesinde özel bir birim kurduklarını belirterek şunları kaydetti:
"Biz bir birim kurduk. İşte faili meçhuller, daha önce takipsizlik falan verilen tüm dosyalar tek tek inceleniyor. İncelenip eksik ve aksak noktalar var mı diye bakılacak. Özellikle toplumda böyle hassasiyet oluşturan, infial oluşturanlar... Tabii herkesin davası kendi için önemli ama toplumda hassasiyet oluşturan davalara ilişkin bir birim kurduk, oraya çektik bunları. Şimdi bir de tecrübeli gözlerin bakması farklı olur. Gülistan'dan sonra tabii bir beklenti var ama her dosya illa öyle olacak diye bir şey yok yani. Kararlılıkla ve titizlikle üstüne gidilecek."
Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili konuştu
Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 11 tutuklunun bulunduğunu anımsatan Gürlek, dönemin valisiyle ilgili sürecin de devam ettiğini söyledi.
Doku'nun cesedine ulaşılıp ulaşılmadığı sorusuna Gürlek, "Önemli olan bu mezarın yerini bulmak, cesedin yerini tespit etmek. Çalışma yürütüyor arkadaşlar." yanıtını verdi.