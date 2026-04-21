Gülistan Doku soruşturması: Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, adliyeye sevk edildi

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan... 21.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-21T09:34+0300

Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. 5 Ocak 2020’den bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, adliyeye sevk edildi.Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sonel’in emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildiGözaltı sürecinin ardından Erzurum Şehir Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen Sonel, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye götürüldü.Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü belirtti.Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yazıda, Tuncay Sonel hakkında “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçunu işlediğine dair yeterli şüphe bulunduğu ifade edildi.Bu kapsamda hakkında soruşturma başlatılan Sonel, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla açığa alınmıştı.Sonel’in 13 Haziran 2017 ile 9 Haziran 2020 tarihleri arasında Tunceli Valiliği görevini yürüttüğü, 17 Nisan’da ise Elazığ’da gözaltına alındığı belirtildi.Soruşturma kapsamında elde edilen yeni bulgular doğrultusunda işlemler genişletildi.Gülistan Doku 2020’de KaybolduMunzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku (21), 5 Ocak 2020’den itibaren kayboldu. Ailesi, 6 Ocak 2020’de Tunceli’de emniyete kayıp başvurusunda bulundu ancak yapılan aramalardan sonuç alınamadı.Olay, Türkiye genelinde uzun süre gündemde kalmıştı.Yürütülen soruşturma kapsamında “kasten öldürme”, “cinsel saldırı”, “suç delillerinin gizlenmesi”, “bilişim sistemine hukuka aykırı giriş”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “suçu bildirmeme” ve “suçluyu kayırma” suçlarından işlem yapıldı.Bu kapsamda aralarında Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.11 Şüpheli TutuklandıSoruşturma kapsamında toplam 11 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında:yer aldı.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

