https://anlatilaninotesi.com.tr/20260421/gulistan-doku-sorusturmasi-donemin-tunceli-valisi-tuncay-sonel-adliyeye-sevk-edildi-1105168073.html
Gülistan Doku soruşturması: Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, adliyeye sevk edildi
Sputnik Türkiye
Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan... 21.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-21T09:34+0300
türki̇ye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/15/1105168758_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ab1024d88d74907c76fd9a847dcc5249.jpg
türki̇ye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/15/1105168758_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_82bac663df2f0c8162bceeb5c63e8221.jpg
09:17 21.04.2026 (güncellendi: 09:34 21.04.2026)
Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. 5 Ocak 2020’den bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, adliyeye sevk edildi.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sonel’in emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi
Gözaltı sürecinin ardından Erzurum Şehir Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen Sonel, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye götürüldü.
Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü belirtti.
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yazıda, Tuncay Sonel hakkında “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçunu işlediğine dair yeterli şüphe bulunduğu ifade edildi.
Bu kapsamda hakkında soruşturma başlatılan Sonel, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla açığa alınmıştı.
Sonel’in 13 Haziran 2017 ile 9 Haziran 2020 tarihleri arasında Tunceli Valiliği görevini yürüttüğü, 17 Nisan’da ise Elazığ’da gözaltına alındığı belirtildi.
Soruşturma kapsamında elde edilen yeni bulgular doğrultusunda işlemler genişletildi.
Gülistan Doku 2020’de Kayboldu
Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku (21), 5 Ocak 2020’den itibaren kayboldu. Ailesi, 6 Ocak 2020’de Tunceli’de emniyete kayıp başvurusunda bulundu ancak yapılan aramalardan sonuç alınamadı.
Olay, Türkiye genelinde uzun süre gündemde kalmıştı.
Yürütülen soruşturma kapsamında “kasten öldürme”, “cinsel saldırı”, “suç delillerinin gizlenmesi”, “bilişim sistemine hukuka aykırı giriş”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “suçu bildirmeme” ve “suçluyu kayırma” suçlarından işlem yapıldı.
Bu kapsamda aralarında Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında toplam 11 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında: