https://anlatilaninotesi.com.tr/20260421/gogus-agrisi-sikayetiyle-hastaneye-gitti-milyonda-7-kiside-gorulen-omurilik-tumorunden-6-saatte-1105172734.html

Göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti: Milyonda 7 kişide görülen omurilik tümöründen 6 saatte kurtuldu

Sputnik Türkiye

İstanbul'dan Kars'a ameliyat için giden Türkmenistanlı hasta, 1 milyonda 7 kişide görülüne omurilik zarı tümöründen 6 saatlik operasyonla kurtuldu. 21.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-21T12:13+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1a/1101303629_58:0:1640:890_1920x0_80_0_0_af18b28b363d6fa6aa2ccaa362286794.png

İstanbul'da yaşayan ve uzun süredir göğüs ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanelerde kendisine omurilik zarı tümörü tanısı konulan Türkmenistanlı hasta, Kars Harakani Devlet Hastanesi'nde yapılan 6 saatlik operasyonla sağlığına kavuştu. Tümörün dünya literatüründe 1 milyon kişide yılda 7 hastada görülen çok nadir tümör olduğu belirtildi. İstanbul'dan ameliyat için Kars'a gittiİstanbul'da yaşayan bir çocuk babası 38 yaşındaki Mamedov'a, 7 ay önce göğüs ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanelerde, ağrının sırt kaynaklı olduğu ifade edilerek omurilik zarı tümörü tanısı konuldu. Ameliyat için doktor araştıran Mamedov, Kars'ta Harakani Devlet Hastanesi'nde Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı olan Operatör Dr. Meftun Zerbizade'ye muayene oldu. Yapılan tetkik ve incelemelerinde, literatüre göre 1 milyonda yılda 7 kişide nadir görülen omurilik zarında tümör tespit edilen Mamedov, Dr. Zerbizade ve cerrahi ekip tarafından ameliyata alındı.6 saatlik operasyonla sağlığına kavuştuTürkmen hasta Mamedov, sinir hasarı riskini en aza indiren yüksek hassasiyetli teknikler ve teknolojiyle gerçekleştirilen 6 saatlik ameliyatla omurilik zarındaki tümörden kurtuldu. Operasyonu gerçekleştiren Dr. Meftun Zerbizade, ""Sırt bölgesinde eğer omurilik veya sinirlere zarar gelirse, bu hastada kalıcı nörolojik bulgulara yani yürümesinde, dengesinde, hissiyatında ciddi sorunlara yol açabilir. Ama biz ameliyatta önemli teknolojileri kullandık" dedi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

