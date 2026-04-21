- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
Göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti: Milyonda 7 kişide görülen omurilik tümöründen 6 saatte kurtuldu
İstanbul'dan Kars'a ameliyat için giden Türkmenistanlı hasta, 1 milyonda 7 kişide görülüne omurilik zarı tümöründen 6 saatlik operasyonla kurtuldu. 21.04.2026, Sputnik Türkiye
12:13 21.04.2026
İstanbul'dan Kars'a ameliyat için giden Türkmenistanlı hasta, 1 milyonda 7 kişide görülüne omurilik zarı tümöründen 6 saatlik operasyonla kurtuldu.
İstanbul'da yaşayan ve uzun süredir göğüs ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanelerde kendisine omurilik zarı tümörü tanısı konulan Türkmenistanlı hasta, Kars Harakani Devlet Hastanesi'nde yapılan 6 saatlik operasyonla sağlığına kavuştu. Tümörün dünya literatüründe 1 milyon kişide yılda 7 hastada görülen çok nadir tümör olduğu belirtildi.

İstanbul'dan ameliyat için Kars'a gitti

İstanbul'da yaşayan bir çocuk babası 38 yaşındaki Mamedov'a, 7 ay önce göğüs ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanelerde, ağrının sırt kaynaklı olduğu ifade edilerek omurilik zarı tümörü tanısı konuldu. Ameliyat için doktor araştıran Mamedov, Kars'ta Harakani Devlet Hastanesi'nde Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı olan Operatör Dr. Meftun Zerbizade'ye muayene oldu. Yapılan tetkik ve incelemelerinde, literatüre göre 1 milyonda yılda 7 kişide nadir görülen omurilik zarında tümör tespit edilen Mamedov, Dr. Zerbizade ve cerrahi ekip tarafından ameliyata alındı.

6 saatlik operasyonla sağlığına kavuştu

Türkmen hasta Mamedov, sinir hasarı riskini en aza indiren yüksek hassasiyetli teknikler ve teknolojiyle gerçekleştirilen 6 saatlik ameliyatla omurilik zarındaki tümörden kurtuldu. Operasyonu gerçekleştiren Dr. Meftun Zerbizade, ""Sırt bölgesinde eğer omurilik veya sinirlere zarar gelirse, bu hastada kalıcı nörolojik bulgulara yani yürümesinde, dengesinde, hissiyatında ciddi sorunlara yol açabilir. Ama biz ameliyatta önemli teknolojileri kullandık" dedi.
