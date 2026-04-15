Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
Günde 2 - 3 fincan kahve ruh sağlığına iyi geliyor
Günde 2 - 3 fincan kahve ruh sağlığına iyi geliyor
Yeni bir araştırma, kahve tüketimi ile ruh sağlığı arasındaki ilişkiyi inceledi. Buna göre ruh sağlığı konusunda en düşük riskin günde 2–3 fincan kahve... 15.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-15T12:26+0300
2026-04-15T12:26+0300
Yeni bir araştırmaya göre, ölçülü kahve tüketimi ruh sağlığı bozukluklarına yakalanma riskinin daha düşük olmasıyla ilişkilendiriliyor.UK Biobank verileri kullanılarak yapılan çalışmada, 461 binden fazla kişi ortalama 13 yılı aşkın süre boyunca takip edildi. Bu süreçte 18 binden fazla duygu durum bozukluğu ve benzer sayıda stres bozukluğu vakası kaydedildi.Sonuçlara göre, hem az kahve tüketenlerde hem de fazla tüketenlerde risk daha yüksek olurken, orta düzey tüketim (günde 2–3 fincan) en düşük riskle ilişkilendirildi.Araştırma ayrıca erkeklerde koruyucu etkinin kadınlara kıyasla daha belirgin olduğunu gösterdi. Buna karşılık, kafein metabolizmasını etkileyen genetik farklılıkların bu ilişki üzerinde belirleyici bir rol oynamadığı tespit edildi.Bilim insanları, kahve ile ruh sağlığı arasındaki ilişkinin kısmen iltihap (inflamasyon) belirteçleri üzerinden açıklanabileceğini değerlendiriyor.Çalışma, kahvenin tamamen zararsız olduğu anlamına gelmediğini vurgularken, ölçülü tüketimin ruh sağlığı açısından faydalı olabileceğine işaret ediyor.Araştırma Journal of Affective Disorders dergisinde yayımlandı.
kahve, ruh sağlığı
kahve, ruh sağlığı

Günde 2 - 3 fincan kahve ruh sağlığına iyi geliyor

12:26 15.04.2026
Yeni bir araştırma, kahve tüketimi ile ruh sağlığı arasındaki ilişkiyi inceledi. Buna göre ruh sağlığı konusunda en düşük riskin günde 2–3 fincan kahve içenlerde görüldüğünü ortaya koydu.
Yeni bir araştırmaya göre, ölçülü kahve tüketimi ruh sağlığı bozukluklarına yakalanma riskinin daha düşük olmasıyla ilişkilendiriliyor.
UK Biobank verileri kullanılarak yapılan çalışmada, 461 binden fazla kişi ortalama 13 yılı aşkın süre boyunca takip edildi. Bu süreçte 18 binden fazla duygu durum bozukluğu ve benzer sayıda stres bozukluğu vakası kaydedildi.
Sonuçlara göre, hem az kahve tüketenlerde hem de fazla tüketenlerde risk daha yüksek olurken, orta düzey tüketim (günde 2–3 fincan) en düşük riskle ilişkilendirildi.
Araştırma ayrıca erkeklerde koruyucu etkinin kadınlara kıyasla daha belirgin olduğunu gösterdi. Buna karşılık, kafein metabolizmasını etkileyen genetik farklılıkların bu ilişki üzerinde belirleyici bir rol oynamadığı tespit edildi.
Bilim insanları, kahve ile ruh sağlığı arasındaki ilişkinin kısmen iltihap (inflamasyon) belirteçleri üzerinden açıklanabileceğini değerlendiriyor.
Çalışma, kahvenin tamamen zararsız olduğu anlamına gelmediğini vurgularken, ölçülü tüketimin ruh sağlığı açısından faydalı olabileceğine işaret ediyor.
Araştırma Journal of Affective Disorders dergisinde yayımlandı.
