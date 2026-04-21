Ekonomist Topkuruku: ABD'deki ekonomik veriler ABD'yi korsanlığa sürüklüyor

Hepimizin bildiği gibi Kristof Kolomb’un 1493 yılında Amerika kıtasını keşfetmesinin ardından ilk önce Portekiz ve İspanyollar olmak üzere, Avrupalılar Amerika kıtasını yağmalamaya başladı. Amerikan yerlilerinin elindeki tüm varlıklara el koyarak, Avrupa’ya taşımaya başladılar. Bu arada Karayipler denizi Avrupa devletleri kökenli ama, devlete bağlı olmayan korsanlar tarafından neredeyse işgal edildi. Hepsi bir diğerinin el koyduğu hazinelere el koymak için savaştı. İşte bu döneme merkantilist dönem politikaları adı verildi. Ekonomik adı merkantilizm olan bu dönemin aslı korsanlıktır. Yani üretilene kaba kuvvetle el koymak. İşte Trump’ın önünde bütçeyi dengelemek için başka bir yol kalmadı. Önce Venazuela'yı ardından İran'ı tehdit etti. ABD Venezuela’dan sonra gözlerini bu kez İran’a çevirdi. Bu soru çok soruluyor? Neden İran? Dananın kuyruğu burada kopuyor. İran ile Çin arasında 27 Mart 2021 tarihinde Tahran’da 25 yıllık bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşmaya göre Çin, İran’a 400 milyar dolarlık petrol, doğal gaz ve petro kimya yatırımı yapacaktı. İran ise Çin’e bu süre boyunca indirimli petrol satacaktı. Tam olarak bilinmese de, Çin’in İran’dan önemli miktar petrol aldığı bilinmektedir. Ayrıca diğer Körfez ülkeleri olan Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, BAE ve Umman’dan da çok büyük miktarlı petrol ve doğal gaz almaktadır. Çin, Hürmüz Boğazı’ndan geçen petrolün yüzde 38’ini almaktadır. Ayrıca Çin toplam petrol ihtiyacının yüzde 50-55’ini Körfez ülkelerinden temin ediyor.