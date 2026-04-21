Çinli uzman yanıtladı: ABD’nin rekor askeri bütçesi küresel liderlik kaybının bir yansıması mı?
© AP Photo / Stephen B. Morton
ABD'nin yeni olası stratejik caydırıcılık bütçesini yorumlayan Çinli uzman Qiu, bunun hegemonyayı kaybetme korkusunun bir yansıması olduğunu ifade etti.
Çinli askeri uzman Qiu Shiqing, ABD’nin 2027 mali yılı için planladığı stratejik caydırıcılık bütçesini değerlendirirken, Washington'ın rekor harcamalara rağmen küresel askeri liderliğini kaybetme korkusu yaşadığını savundu.
Qiu, Sputnik için kaleme aldığı analizde ABD’nin askeri harcama stratejilerini ve artan savunma bütçesini mercek altına aldı.
ABD’nin 2026 mali yılı için şimdiden 1.01 trilyon doları aşan devasa bir bütçe belirlediğine dikkat çeken Qiu, bu kaynağın büyük ölçüde insansız sistemler, uzay kuvvetleri ve yeni nesil nükleer denizaltılar gibi alanlara aktarıldığını belirtti. Ancak uzmana göre, bu devasa yatırımlar Washington’ın Rusya, Çin ve Kuzey Kore’nin artan kapasiteleri karşısında hissettiği 'acil kriz' algısını bastırmaya yetmiyor.
Nükleer silahlanma yarışı endişesi
Qiu Shiqing, ABD’nin İran ile yaşadığı gerilimin ortasında Pentagon’un önceliklerinin belirsizleştiğini kaydetti.
Donald Trump yönetiminin savaş kazanma arzusu ile askeri yatırım fantezileri arasında bir ikilem yaşandığını belirten Çinli uzman, bu durumun Rusya, Çin ve Kuzey Kore’nin dahil olacağı yeni bir nükleer silahlanma yarışını tetikleyebileceği uyarısında bulundu.
Qiu, ABD’nin hamlelerine karşılık Çin ve Rusya’nın kendi ulusal stratejik çıkarları doğrultusunda caydırıcılık kapasitelerini istikrarlı bir şekilde güçlendirmeye devam ettiğini vurguladı.
Hegemonya kaybı korkusu bütçeye yansıdı
Son on yıllarda yapılan hatalı askeri yatırımların ABD’yi küresel askeri liderlik pozisyonundan uzaklaştırdığına dikkat çeken Qiu, 2026 ve 2027 mali yılları için hazırlanan rekor bütçe taslaklarının aslında derin bir endişenin ürünü olduğunu savundu.
Qiu Shiqing, Washington’daki mevcut tabloyu şu sözlerle özetledi:
"Bu kaygı, 2026 mali yılına ait rekor bütçeye yansımış durumda; dünya hegemonyasını kaybetme korkusu, 2027 bütçesi şekillenirken daha da derinleşiyor."