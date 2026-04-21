https://anlatilaninotesi.com.tr/20260421/dursun-ozbek-zor-donemlerden-geciyoruz-neyle-ugrastigimizi-anlatmaya-gerek-yok-1105167491.html
Dursun Özbek: 'Zor dönemlerden geçiyoruz neyle uğraştığımızı anlatmaya gerek yok'
1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneğinin (1905 GSYİAD) 25. yıl belgeselinin galası yapıldı. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek galada dikkat...
1905 GSYİAD'ın kuruluşunun 25. yılı için çekilen belgesel filminin galası, Levent'teki bir alışveriş merkezindeki sinema bölümünde gerçekleştirildi.Galaya, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, eski başkanlardan Adnan Polat, divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan, sarı-kırmızılı kulübün yöneticileri, 1905 GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar, teknik direktör Okan Buruk, dernek yönetim kurulu üyeleri ile dernek üyeleri katıldı.
Dursun Özbek: 'Zor dönemlerden geçiyoruz neyle uğraştığımızı anlatmaya gerek yok'

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneğinin (1905 GSYİAD) 25. yıl belgeselinin galası yapıldı. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek galada dikkat çeken bir konuşma yaptı.
1905 GSYİAD'ın kuruluşunun 25. yılı için çekilen belgesel filminin galası, Levent'teki bir alışveriş merkezindeki sinema bölümünde gerçekleştirildi.
Galaya, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, eski başkanlardan Adnan Polat, divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan, sarı-kırmızılı kulübün yöneticileri, 1905 GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar, teknik direktör Okan Buruk, dernek yönetim kurulu üyeleri ile dernek üyeleri katıldı.
Organizasyonda konuşan başkan Dursun Özbek, GSYİAD'ın kulübe her zaman destek verdiğini aktararak "GSYİAD’ın Galatasaray ile olan ilişkisi, bağlılığının kelimelerle ifade edilmesi mümkün değil. Başkanlık yaptığım süre içinde her zaman yönetimin yanında yer aldılar, Galatasaray'ın dertleriyle dertlendiler, Galatasaray'a daha fazla ne yapabilirizin peşinde koştular" diye konuştu.
Zorlu bir dönemden geçildiğini vurgulayan Özbek, şunları kaydetti:

"Özellikle bu dönemde Galatasaray'ın GSYİAD gibi paydaş ve destekçilerinin olması çok önemli. Zor dönemlerden geçiyoruz. Neyle uğraştığımızı, karşılaştığımızı anlatmaya gerek yok, hepimiz fiilen içinde yaşıyoruz.

Burada bizi kuvvetli kılan tek şey camianın birlikte olması ve kurduğumuz sevgi ikliminin devam etmesi. Bütün projelerimizde, yaptığımız her işte bunun faydasını görüyoruz.

Galatasaray hayata geçirdiği projelerle büyüme yolundadır. Bu yolda çok büyük ilerlemeler kaydetmiştir. 23 Nisan'ı stadımızda çocuklarımızla beraber kutlayacağız. Aynı zamanda da bir temel atma törenimiz var.

Yaptığımız Aslantepe Vadisi projesi, Galatasaray'ın önümüzdeki 100 yılını şekillendirecek. Orada basketbol salonumuz, voleybol salonumuz, farklı branşlara hizmet edecek salonlar, yüzme havuzumuz olacak. Bütün amatör sporlarımızı bir çatı altında topluyoruz.

Önümüzdeki üç yılı alacak bu projeyi sizin de desteğinizle daha kısa sürede bitirmek için elimizden geleni yapacağız. Galatasaray'ın büyüyerek yoluna devam etmesi, artık Türkiye'nin sınırlarını aşan global bir marka olma özelliğini daha da yukarılara taşıması, birlikteliğimizin ve beraberliğimizin bir eseri.

Hiç eksilmeden, kuvvetten düşmeden bu yolda ilerlemeye hep beraber devam etmemiz gerektiğini biliyorum. Bizde yukarı çıkanı aşağı çekme gibi bir usul var. Bundan hiç etkilenmeden hep beraber işaret ettiğimiz yoldan yürüyeceğiz."

GSYİAD'ın 25. yılını kutladıklarını ve Süper Lig'de 25 şampiyonluklarının bulunduğunu hatırlatan Özbek, "Demek ki GSYİAD’ın her yılı için Galatasaray'ın bir şampiyonluğu var. Sırada ne var? Şimdi 2026 yılındayız, 26. şampiyonluk da inşallah gelecek." değerlendirmesinde bulundu.
