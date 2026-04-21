Dursun Özbek: 'Zor dönemlerden geçiyoruz neyle uğraştığımızı anlatmaya gerek yok'

"Özellikle bu dönemde Galatasaray'ın GSYİAD gibi paydaş ve destekçilerinin olması çok önemli. Zor dönemlerden geçiyoruz. Neyle uğraştığımızı, karşılaştığımızı anlatmaya gerek yok, hepimiz fiilen içinde yaşıyoruz.

Burada bizi kuvvetli kılan tek şey camianın birlikte olması ve kurduğumuz sevgi ikliminin devam etmesi. Bütün projelerimizde, yaptığımız her işte bunun faydasını görüyoruz.

Galatasaray hayata geçirdiği projelerle büyüme yolundadır. Bu yolda çok büyük ilerlemeler kaydetmiştir. 23 Nisan'ı stadımızda çocuklarımızla beraber kutlayacağız. Aynı zamanda da bir temel atma törenimiz var.

Yaptığımız Aslantepe Vadisi projesi, Galatasaray'ın önümüzdeki 100 yılını şekillendirecek. Orada basketbol salonumuz, voleybol salonumuz, farklı branşlara hizmet edecek salonlar, yüzme havuzumuz olacak. Bütün amatör sporlarımızı bir çatı altında topluyoruz.

Önümüzdeki üç yılı alacak bu projeyi sizin de desteğinizle daha kısa sürede bitirmek için elimizden geleni yapacağız. Galatasaray'ın büyüyerek yoluna devam etmesi, artık Türkiye'nin sınırlarını aşan global bir marka olma özelliğini daha da yukarılara taşıması, birlikteliğimizin ve beraberliğimizin bir eseri.

Hiç eksilmeden, kuvvetten düşmeden bu yolda ilerlemeye hep beraber devam etmemiz gerektiğini biliyorum. Bizde yukarı çıkanı aşağı çekme gibi bir usul var. Bundan hiç etkilenmeden hep beraber işaret ettiğimiz yoldan yürüyeceğiz."