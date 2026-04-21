Dmitriyev: AB'nin merkezi gaz alım planı ‘Brüksel'in yetkiyi merkezileştirme’ hamlesi
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, AB'nin merkezi gaz alım planını "Brüksel'in yetkiyi merkezileştirme hamlesi" olarak... 21.04.2026, Sputnik Türkiye
22:22 21.04.2026
© Sputnik / Алексей ДружининKirill Dmitriyev
Kirill Dmitriyev - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2026
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, AB'nin merkezi gaz alım planını "Brüksel'in yetkiyi merkezileştirme hamlesi" olarak nitelendirerek, Avrupa’nın ekonomik gelişimini “ideolojik saikli sistematik hataların” engellediğini belirtti.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, X hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa Birliği'nin (AB) doğalgazı merkezi olarak satın alma planıyla ilgili söylentileri değerlendirdi.
Dmitriyev, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in daha önce aşı tedarikinde izlediği yöntemi doğalgazda da uygulamaya çalıştığını belirtti:
Ursula von der Leyen daha önce bunu aşılarla yapmıştı. Şimdi de tüm AB çapında koordineli gaz alımları istiyor. Her krizi aynı şekilde kullanıyor: Avrupa devletlerini zayıflatıyor, gücü Brüksel'de merkezileştiriyor ve geri kalan herkese pahalı ve hatalı çözümler dayatıyor.
Avrupa’nın ekonomik gelişiminin, karar alma süreçlerindeki sistematik hatalar nedeniyle yavaşladığını vurgulayan Dmitriyev, şunları kaydetti:

Avrupa'nın ekonomik gelişimi, sistematik olarak hatalı ve ideolojik mülahazalarla alınmış kararlarla engelleniyor. Reformlar; göç, militarist, enerji ve ekonomi politikaları alanlarındaki sayısız hatanın kabul edilmesini ve düzeltilmesini içermelidir.

