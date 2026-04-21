Bilim insanları burun spreyiyle yaşlanan farelerde hafızayı geri kazandırdı

21.04.2026, Sputnik Türkiye

ABD'li bilim insanları, son yaptıkları araştırmada farelerde beyin iltihabını azaltan ve kaybolan hafıza fonksiyonunu geri kazandıran bir burun spreyi geliştirdiklerini açıkladı. Spreyin içine kök hücrelerden elde edilen “hücre dışı veziküller” (EV) konuldu, burun yoluyla beyne gönderildi. Sonuçlar şaşırttı. Geliştirilen sprey, yaşlı farelerde yaşlanan beyinde kronik stresin oluşturduğu ve Alzheimer gibi nörolojik hastalıklarla bağlantılı olduğu düşünülen “nöroinflamasyon”u hedef aldı. Deneylerde kullanılan farelerde, spreyin içindeki insan kök hücrelerinden elde edilen ve proteinler ile genetik talimatlar taşıyan “hücre dışı veziküller” (EV) adı verilen milyonlarca mikroskobik biyolojik parçacık sayesinde bu sorunlu bölgelere ulaşıldı.Neden burun spreyi?Çalışmada, 18 aylık erkek ve dişi farelere iki hafta arayla iki doz uygulandı. Tedavi burun yoluyla uygulandığında EV'lerin, cerrahi işlemlere gerek kalmadan beyne daha doğrudan ulaştığı ve hızla emildiğini de ortaya koydu. Kök hücrelerin marifetleriFarklı hücre türlerine dönüşebilme özelliğine sahip sağlıklı kök hücrelerin kullanımı, tedavi potansiyeli nedeniyle günümüzde yaygın olarak araştırılan bir konu. Bunun yanı sıra, kök hücrelerin ürettiği hücre dışı veziküller (EV) gibi yan ürünlerin doğrudan vücuda verilmesinin daha güvenli olduğu ifade edildi.İki doz uygulandıktan sonra, tedavi edilen hayvanlar nesne tanıma ve mekansal hafızayı ölçen görevlerde kontrol farelerinden daha iyi performans gösterdi. Hipokampusun daha ileri biyokimyasal analizi, tedavinin beyin iltihabı üzerinde istenen etkilere sahip olduğunu gösterdi.Çalışmada kullanılan fareler 18 aylıktı. Bu yaş, fareler için ileri yetişkinlik dönemi olarak kabul ediliyor ve yaklaşık olarak insanlarda 50’li yaşların sonu ile 60’lı yaşların sonuna karşılık geliyor.Bazı diğer bilimsel çalışmalar, EV tedavilerinin felç veya beyin hasarı sonrası iyileşmeye de yardımcı olabileceğini öne sürdüğü biliniyordu. Bilimsel çalışmanı devamında hafif bilişsel bozukluk gibi durumları tedavi edip edemeyeceklerini belirlemek için insan denemeleri gerekecek. Çalışma Texas A&M Üniversitesi araştırma ekibi tarafından yapıldı.

