Mikroplastiklere doğal çözüm: Yaygın bulunan bitki, suyu temizleyebilir
Yeni araştırmaya göre, yaygın bir bitki olan ‘moringa’, içme suyundaki mikroplastikleri temizlemede etkili olabilir. Üstelik bu yöntem kimyasal kullanmadan... 20.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-20T15:08+0300
sağlik
su
mikroplastik
bitki
kimyasal
su arıtma tesisi
çevre
su, mikroplastik, bitki, kimyasal, su arıtma tesisi, çevre
Bilim insanları, içme suyundaki mikroplastik kirliliğine karşı doğal bir çözüm olabileceğini ortaya koydu. Araştırmanın, Sao Paulo Devlet Üniversitesi ICT-UNESP bünyesinde yürütüldüğü aktarıldı.
Çalışmada, ‘moringa oleifera’ bitkisinin tohumlarından elde edilen özütün, mikroplastikleri sudan uzaklaştırabildiği ifade edildi.
Doğal yöntem dikkat çekti
Araştırmada, moringa tohumlarının sudaki küçük plastik parçacıkları bir araya getirerek daha kolay filtrelenmesini sağladığı belirtildi.
Uzmanlara göre bu yöntem, su arıtımında yaygın kullanılan kimyasallara benzer bir etki gösteriyor. Araştırmacılardan Gabrielle Batista, "Bu doğal özüt, bazı koşullarda kimyasal yöntemlerden bile daha iyi sonuç verdi" dedi.
Bu sayede, mikroplastiklerin filtreleme sırasında daha kolay tutulabildiği ifade edildi.
Sağlık ve çevre için umut
Mikroplastiklerin, su kaynaklarında giderek artan bir sorun haline geldiği ve insan sağlığı açısından risk oluşturabileceği vurgulandı.
Araştırmada özellikle bazı plastik türlerinin zararlı özellikler taşıdığı ve su arıtma süreçlerinde tamamen yok edilemediği belirtildi.
Bu nedenle, moringa gibi doğal ve biyolojik yöntemlerin daha sürdürülebilir bir çözüm sunabileceği aktarıldı.
Küçük yerleşimler için çözüm olabilir
Araştırmacılar, bu yöntemin özellikle kırsal bölgelerde ve küçük topluluklarda düşük maliyetli bir çözüm olarak kullanılabileceğini belirtti.
Araştırmayı yöneten Adriano Gonçalves dos Reis, "Kimyasal maddelere alternatif sürdürülebilir çözümler bulma ihtiyacı giderek artıyor" değerlendirmesinde bulundu.
Uzmanlara göre, bu tür yöntemler hem çevreye daha az zarar veriyor hem de erişilebilirliği artırıyor.