Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SAĞLIK
Sağlık haberleri, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam üzerine her şey
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260420/mikroplastiklere-dogal-cozum-yaygin-bulunan-bitki-suyu-temizleyebilir-1105153479.html
Mikroplastiklere doğal çözüm: Yaygın bulunan bitki, suyu temizleyebilir
Sputnik Türkiye
Yeni araştırmaya göre, yaygın bir bitki olan ‘moringa’, içme suyundaki mikroplastikleri temizlemede etkili olabilir. Üstelik bu yöntem kimyasal kullanmadan... 20.04.2026, Sputnik Türkiye
sağlik
su
mikroplastik
bitki
kimyasal
su arıtma tesisi
çevre
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/14/1105153304_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_c250092087ae0d1d851c083d0d06a344.png
Bilim insanları, içme suyundaki mikroplastik kirliliğine karşı doğal bir çözüm olabileceğini ortaya koydu. Araştırmanın, Sao Paulo Devlet Üniversitesi ICT-UNESP bünyesinde yürütüldüğü aktarıldı.Çalışmada, ‘moringa oleifera’ bitkisinin tohumlarından elde edilen özütün, mikroplastikleri sudan uzaklaştırabildiği ifade edildi.Doğal yöntem dikkat çektiAraştırmada, moringa tohumlarının sudaki küçük plastik parçacıkları bir araya getirerek daha kolay filtrelenmesini sağladığı belirtildi.Uzmanlara göre bu yöntem, su arıtımında yaygın kullanılan kimyasallara benzer bir etki gösteriyor. Araştırmacılardan Gabrielle Batista, "Bu doğal özüt, bazı koşullarda kimyasal yöntemlerden bile daha iyi sonuç verdi" dedi.Bu sayede, mikroplastiklerin filtreleme sırasında daha kolay tutulabildiği ifade edildi.Sağlık ve çevre için umutMikroplastiklerin, su kaynaklarında giderek artan bir sorun haline geldiği ve insan sağlığı açısından risk oluşturabileceği vurgulandı.Araştırmada özellikle bazı plastik türlerinin zararlı özellikler taşıdığı ve su arıtma süreçlerinde tamamen yok edilemediği belirtildi.Bu nedenle, moringa gibi doğal ve biyolojik yöntemlerin daha sürdürülebilir bir çözüm sunabileceği aktarıldı.Küçük yerleşimler için çözüm olabilirAraştırmacılar, bu yöntemin özellikle kırsal bölgelerde ve küçük topluluklarda düşük maliyetli bir çözüm olarak kullanılabileceğini belirtti.Araştırmayı yöneten Adriano Gonçalves dos Reis, "Kimyasal maddelere alternatif sürdürülebilir çözümler bulma ihtiyacı giderek artıyor" değerlendirmesinde bulundu.Uzmanlara göre, bu tür yöntemler hem çevreye daha az zarar veriyor hem de erişilebilirliği artırıyor.
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
SON HABERLER
tr_TR
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/14/1105153304_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_b3c0d4d606c6875c2b8dfe5b8fc394d2.png
1920
1920
true
15:08 20.04.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturSudaki mikroplastikler
Sudaki mikroplastikler - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Yeni araştırmaya göre, yaygın bir bitki olan ‘moringa’, içme suyundaki mikroplastikleri temizlemede etkili olabilir. Üstelik bu yöntem kimyasal kullanmadan uygulanabiliyor.
SAĞLIK
11:58
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
