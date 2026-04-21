AVM'lere giriş ücretli mi olacak? Açıklama geldi
AVM'lere giriş ücretli mi olacak? Açıklama geldi
Sosyal medyada gündem olan "AVM'lere giriş ücretli olacak" iddialarına resmi açıklama geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, böyle bir kararın bulunmadığını...
2026-04-21T13:54+0300
2026-04-21T13:54+0300
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), alışveriş merkezlerine girişlerin ücretli olacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.Sosyal medyada yayılan iddialara ilişkin yapılan açıklamada, kamuoyunun yanlış bilgilendirildiği belirtildi.DMM’nin açıklamasında, iddialara kaynak olarak gösterilen “Alışveriş Merkezleri ve Yöneticileri Başkanlığı” adında resmi bir kurum ya da üst kurulun bulunmadığı ifade edildi.Bu durumun, söz konusu iddiaların asılsız olduğunun önemli bir göstergesi olduğu vurgulandı.Ticaret Bakanlığı kayıtlarında yokAçıklamada, AVM girişlerinin ücretli hale getirilmesine yönelik herhangi bir resmi çalışma bulunmadığı açık şekilde ifade edildi:"Ticaret Bakanlığı kayıtlarında, AVM girişlerinin ücretli hale getirilmesine yönelik herhangi bir çalışma, bildirim veya düzenleme mevcut değildir."Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği’nin de konuya ilişkin açıklama yaptığı belirtilerek, sektör paydaşlarının böyle bir kararının olmadığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260421/rekabet-kurumu-baskani-uyardi-ozel-okullara-yonelik-sorusturma-genisleyecek-1105176497.html
avm, avm giriş ücreti, ticaret bakanlığı
AVM'lere giriş ücretli mi olacak? Açıklama geldi
Sosyal medyada gündem olan “AVM’lere giriş ücretli olacak” iddialarına resmi açıklama geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, böyle bir kararın bulunmadığını duyurarak iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu bildirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), alışveriş merkezlerine girişlerin ücretli olacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Sosyal medyada yayılan iddialara ilişkin yapılan açıklamada, kamuoyunun yanlış bilgilendirildiği belirtildi.
DMM’nin açıklamasında, iddialara kaynak olarak gösterilen “Alışveriş Merkezleri ve Yöneticileri Başkanlığı” adında resmi bir kurum ya da üst kurulun bulunmadığı ifade edildi.
Bu durumun, söz konusu iddiaların asılsız olduğunun önemli bir göstergesi olduğu vurgulandı.
Ticaret Bakanlığı kayıtlarında yok
Açıklamada, AVM girişlerinin ücretli hale getirilmesine yönelik herhangi bir resmi çalışma bulunmadığı açık şekilde ifade edildi:
"Ticaret Bakanlığı kayıtlarında, AVM girişlerinin ücretli hale getirilmesine yönelik herhangi bir çalışma, bildirim veya düzenleme mevcut değildir."
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği’nin de konuya ilişkin açıklama yaptığı belirtilerek, sektör paydaşlarının böyle bir kararının olmadığı bildirildi.