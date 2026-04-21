İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel dahil 20 kişi adliyeye sevk edildi
Ataşehir Belediyesinde "ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet alındığı" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında... 21.04.2026, Sputnik Türkiye
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel dahil 20 kişi adliyeye sevk edildi

09:35 21.04.2026 (güncellendi: 09:41 21.04.2026)
Ataşehir Belediyesinde "ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet alındığı" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de bulunduğu 20 kişi adliyeye sevk edildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Başkan Yardımcıları Birkan Birol Yıldız, Orhan Aydoğdu ve Oğuz Kaya ile ilgili birim amirleri ve personelinin ihbarlar üzerine "rüşvet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan kişilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.
​​​​​​​Ataşehir Belediye Başkanı Adıgüzel'in yanı sıra gözaltına alınan kişiler şu şekilde:
"Başkan Yardımcısı Oğuz Kaya, Başkan Yardımcısı Orhan Aydoğdu, Başkan Yardımcısı Birkan Birol Yıldız, Mali İşler Müdürü Mürteza Kutluk, Özel Kalem Müdürü Alpay Arslan, Yapı Kontrol Müdürü Aysun Gökçen, Ruhsat ve Denetim Müdürü Basri Onur Dedetaş, Plan Proje Müdürü Nimet Karademir, İmar Ruhsat Müdürü Gülbin Ergünay, Yapı İmar Müdürü Ezgi Nur Yılmaz, mimar Aslı Sevinç Afat, zabıta komiser yardımcısı Mehmet Yılmaz, Birkan Birol Yıldız'ın şoförü Çağlar Kaya, Onursal Adıgüzel'in şoförü Doğancan Topal, bir yapı şirketinden Mesut Bayram, bir mimarlık firmasından Fatih Velioğlu, belediye çalışanı Haydar Battal, bir yapı şirketinden Murat Gerger ve Cengiz Gündoğan"
