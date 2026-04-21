Anket: ‘Amerikan Rüyası’ ölüyor
Sputnik Türkiye
YouGov tarafından yapılan ankete göre, ABD’lilerin çoğu başarıya ulaşmanın geçmişe kıyasla daha zor hale geldiğini düşünüyor. Detaylar haberde...
2026-04-21T12:21+0300
amerikan rüyası, abd, amerikan rüyası ne demek, abd fırsatlar ülkesi mi, abd ekonomik kriz, abd ekonomik kriz, büyük buhran, yougov, anket, haberler, amerika haberleri, abd haberleri, dünya haberleri, anket haberleri
Anket: ‘Amerikan Rüyası’ ölüyor
ABD’de uzun yıllardır ‘fırsatlar ülkesi’ iddiasını oluşturan 'Amerikan Rüyası'nın giderek zayıfladığına işaret eden yeni bir anket, iyimserliğin yerini artan bir karamsarlığa bıraktığını ortaya koydu. Anket sonuçlarında başka bir ilginç sonuç ise sosyalizm, kapitalizm gibi farklı ideolojileri destekleyenlerin birbirine yarın oranda olması.
YouGov tarafından Londra merkezli The Times gazetesi için yapılan ankete göre, ABD’lilerin çoğu başarıya ulaşmanın geçmişe kıyasla daha zor hale geldiğini düşünüyor.
‘Amerikan Rüyası’ kavramı ilk olarak James Truslow Adams tarafından 1930’larda, Büyük Buhran döneminde ‘herkes için daha iyi, daha zengin ve daha mutlu bir yaşam fırsatı’ olarak tanımlanmıştı.
Ancak günümüzde bu idealin herkese eşit şekilde sunulmadığı görüşü yaygınlaşıyor.
Yüzde 59: Rüya, daha az ulaşılır
Araştırma, ABD’nin bağımsızlığının 250’nci yılına yaklaşılırken toplumdaki algının ciddi biçimde değiştiğini gösteriyor. Katılımcıların yüzde 59’u ‘Amerikan Rüyası’nın genel olarak eskisine göre daha az ulaşılabilir olduğunu ifade etti.
Ayrıca yaşam kalitesini ‘iyi’ veya ‘mükemmel’ olarak değerlendirenlerin oranı da geçmişe kıyasla belirgin biçimde düştü.
‘Çocuklarımız daha kötü koşullarda’
Toplumdaki güven kaybı özellikle gelecek beklentilerinde kendini gösteriyor. Ankete göre, katılımcıların yaklaşık yarısı çocuklarının kendilerinden daha kötü koşullarda yaşayacağını düşünüyor. Buna karşılık yalnızca yüzde 17’lik bir kesim gelecek nesillerin daha iyi durumda olacağına inanıyor.
Ankete katılanların yüzde 61’i kavrama hala inandığını belirtirken, yalnızca yüzde 38’i bunun tüm Amerikalılar için geçerli olduğunu düşünüyor.
Ekonomi, karamsarlıkta başı çekiyor
Ekonomik eşitsizlik bu karamsarlığın başlıca nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor.
Anket, Amerikalıların günlük ekonomik kaygılarının da oldukça yüksek olduğunu ortaya koydu.
Katılımcıların yüzde 73’ü tasarruf yapma konusunda endişe duyduğunu belirtirken, yüzde 61’i faturalarını ödeme, yüzde 59’u ise sağlık masrafları konusunda kaygılı olduğunu ifade etti. Ayrıca borcu olanların yüzde 60’ı bu durumdan dolayı ciddi stres yaşadığını dile getirdi.
Tüm bu olumsuz tabloya rağmen katılımcıların yüzde 55’i ABD’nin diğer ülkelere kıyasla daha iyi yaşam fırsatları sunduğunu düşünürken, yalnızca yüzde 19’u bunun tersini savunuyor.
Farklı ideolojilere destek yakın
Öte yandan anket, Amerikalıların 'Amerikan Rüyası'nı hangi siyasi veya ekonomik sistemlerin sağlayabileceği konusunda da bölünmüş olduğunu gösterdi. Kapitalizm , muhafazakarlık, ilericilik ve sosyalizm gibi farklı ideolojilere verilen destek oranları birbirine yakın çıktı.
Uzmanlara göre bu sonuçlar, yaklaşan ara seçimler öncesinde siyasetçiler için önemli bir uyarı niteliği taşıyor.