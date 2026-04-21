Amerikan ordusunun kayıt yaşını 42’ye çekmesinin arkasında ne var?

ABD ordusunun kayıt standartlarındaki değişikliğin son yıllarda giderek düşen asker sayısını artırmak olduğu düşünülürken, yeni düzenlemeler hakkında bilinenler haberde...

2026-04-21T14:48+0300

ABD ordusu geçen ay, son yıllardaki asker alımı zorlukları nedeniyle uygun asker adayı havuzunu genişletmek için, Amerikalıların askere alınabileceği azami yaşı 35’ten 42’ye yükselteceğini duyurdu.ABD Ordusu Yönetmeliği 601-210'un, 20 Mart tarihli güncellenmiş versiyonunda, esrar bulundurma veya uyuşturucu madde kullanımına ilişkin tek bir mahkumiyeti olan kişilerin askere alınabilmek için muafiyet alma zorunluluğunun kaldırılması da dahil olmak üzere değişiklikler bildirildi.Yeni düzenleme, 20 Nisan’da yürürlüğe girdi.Değişikliğin İran savaşıyla ilgisi var mı?Analistler, askere alma zorluklarını gidermenin bir yolu olarak askere alma yaşını yükseltme olasılığını yıllardır tartışıyorlar. Ordu, değişikliğin ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce kara birlikleri konuşlandırabileceğini söylediği ABD-İsrail İran savaşıyla bağlantılı olduğunu öne sürmese de, bazı sosyal medya kullanıcıları duyurunun zamanlamasına dikkat çekti.Çevrimiçi topluluktaki bazı kişiler, savaşın daha yaşlı destekçilerinin artık askere alınabileceği konusunda şaka yaptı.Bir X kullanıcısı, Cumhuriyetçi yorumcu Ben Shapiro'nun Trump'ın İran'a saldırma kararını övdüğü bir videoya yanıt olarak, "Askere alma yaşını 42'ye çıkardılar. Neden hala buradasınız?" dedi.Neden bu değişikliğe gidildi?ABD ordusu artışın nedenleri hakkında yorum yapmasa da, ABD Ordusu Alım Komutanlığı'ndan alınan veriler, ordunun alım konusunda zorluklar yaşadığını gösteriyor.Ordu, 2025 ve 2024 yıllarında alım hedeflerinin yüzde 100'ünü karşılarken, 2023'te yaklaşık yüzde 23 ve 2022'de yüzde 25 oranında hedefini tutturamadı.Bu veriler ayrıca ,ordunun son altı yıldır üst üste asker alım hedeflerinin gerisinde kaldığını da gösteriyor.ABD Ordusu Asker Alım Komutanlığı, bu tür zorlukları işgücü piyasasındaki değişiklikler, askerlik hizmeti hakkında sınırlı farkındalık ve obezite, uyuşturucu kullanımı ve akıl sağlığı sorunları gibi nedenlerle nitelikli gençlerin yetersizliği gibi sorunlara bağladı.2018 yılında yapılan bir ankette, gençlerin askere katılmama nedenleri arasında olası yaralanma ve ölüm, travma sonrası stres bozukluğu, aile ve arkadaşlardan ayrılık ve diğer kariyer ilgi alanları en önemli gerekçeler olarak gösterildi.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

