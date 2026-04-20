AB: Rusya, tüm AB ülkelerinin iki katı kadar top mermisi üretiyor
Rusya'nın tüm AB ülkelerinin toplamının iki katı kadar top mermisi ve dört katı kadar seyir füzesi ürettiği açıklandı. 20.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-20T23:53+0300
23:50 20.04.2026 (güncellendi: 23:53 20.04.2026)
AB Savunma Komiseri Andrius Kubilius’un Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı değerlendirmeye göre Rusya, AB ülkelerinin toplamının iki katı kadar top mermisi ve dört katı kadar seyir füzesi üretiyor.
Kubilius, “Rusya hala daha fazla üretiyor. Geçen yıl Rusya 1.100 seyir füzesi üretirken, AB ise 300 adet üretti. Balistik füzelerden Rusya 900, AB ise 0. Topçu mermileri: Rusya 4 milyon, AB 2 milyon” diye konuşan Kubilius, bu rakamların ‘kamuya açık kaynaklardan elde edildiğini’ sözlerine ekledi.
AB Savunma Komiseri, bu rakamları ‘ciddi bir meydan okuma’ olarak nitelendirdi ve Avrupa Birliği'nin, Rusya'yı askeri açıdan ‘etkin bir şekilde caydırmak’ istiyorsa, Rusya'dan daha fazla silah üretmeye başlaması gerektiğinin altını çizdi.