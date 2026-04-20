Vekalet yoluyla kurban kesim bedeli açıklandı
2026-04-20T12:27+0300
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260420/bebek-mamasinda-fare-zehri-alarmi-bazi-avrupa-ulkeleri-urunu-raflardan-cekiyor-1105148755.html
12:15 20.04.2026 (güncellendi: 12:27 20.04.2026)
2026 yılı vekaletle kurban kesim bedeli Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Vekaletle kurban kesim bedeli yurt içinde 18 bin, yurt dışında 7 bin lira olarak belirlendi.
Vekaletle kurban kesim bedeli açıklandı. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, "Bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini; yurt içinde kestirmek isteyenler için 18 bin TL, yurt dışında kestirmek isteyenler için ise 7 bin TL olarak belirledik" dedi.
Organizasyona ilişkin takvimi de açıklayan Arpaguş, "Vekaletle kurban bağış kabulleri, 27 Mayıs Cuma günü saat 17.00 itibarıyla sona erecektir" uyarısında bulundu.