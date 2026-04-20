Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SAĞLIK
Sağlık haberleri, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam üzerine her şey
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260420/bebek-mamasinda-fare-zehri-alarmi-bazi-avrupa-ulkeleri-urunu-raflardan-cekiyor-1105148755.html
Bebek mamasında fare zehri alarmı: Bazı Avrupa ülkeleri ürünü raflardan çekiyor
Sputnik Türkiye
Avusturya'da bir bebek mamasında fare zehri tespit edilmesi üzerine yetkililer uyarı yayımladı. Avusturya polisi ürünlerin kasıtlı olarak müdahaleye uğradığını... 20.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-20T11:58+0300
2026-04-20T11:58+0300
sağlik
avrupa
avusturya
bebek maması
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/09/1103358668_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_51fa8df1bed21a30246cfc0baa8873cf.png
Avusturya'da bebek gıdalarıyla ilgili ciddi bir güvenlik alarmı verildi. Polis, HiPP marka bir kavanoz bebek mamasında fare zehri bulunduğunu açıkladı.Ülkenin doğusundaki Burgenland bölgesinde bir müşteri tarafından bildirilen olayda, havuç ve patates püresi içeren ürünün zehirlendiği tespit edildi. Yetkililer, bebeğin söz konusu ürünü tüketmemiş olmasının olası bir faciayı önlediğini belirtti.Polis, kavanozun dışarıdan müdahaleye uğradığını değerlendirirken, piyasada en az bir zehirli ürün daha olabileceği uyarısında bulundu. Olayın şantaj girişimi olup olmadığı henüz netlik kazanmazken, uyarının Almanya'daki soruşturmalara dayandığı ve benzer vakaların Çekya ile Slovakya'da da görüldüğü aktarıldı.Gelişmelerin ardından HiPP, Avusturya'daki Spar marketlerinde satılan tüm kavanoz bebek mamalarını geri çağırdı. Şirket, ürünlerin üretim aşamasında herhangi bir kalite sorunu bulunmadığını ve olayın "suç teşkil eden bir müdahale" sonucu gerçekleştiğini vurguladı.Önlem amacıyla söz konusu market zinciri, ürünleri diğer ülkelerdeki raflardan da kaldırırken, Çekya ve Slovakya'daki perakendeciler de benzer adımlar attı.Yetkililer, diğer mağazalarda satılan ürünlerin geri çağırmadan etkilenmediğini, ayrıca markanın bebek formüllerinde herhangi bir risk bulunmadığını ifade etti.Daha önce Nestlé ve Danone, bazı bebek mamalarında tespit edilen toksin nedeniyle çok sayıda ürünü geri çağırmak zorunda kalmıştı.
avusturya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/09/1103358668_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_9b7c91cebd798395487ac8d155c001ce.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
11:58 20.04.2026
© Sputnik / Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturBebek maması
Bebek maması - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2026
© Sputnik / Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Avusturya'da bir bebek mamasında fare zehri tespit edilmesi üzerine yetkililer uyarı yayımladı. Avusturya polisi ürünlerin kasıtlı olarak müdahaleye uğradığını değerlendirirken bazı Avrupa ülkelerinde de aynı marka mamaları raflardan geri çağırdı.
Avusturya’da bebek gıdalarıyla ilgili ciddi bir güvenlik alarmı verildi. Polis, HiPP marka bir kavanoz bebek mamasında fare zehri bulunduğunu açıkladı.
Ülkenin doğusundaki Burgenland bölgesinde bir müşteri tarafından bildirilen olayda, havuç ve patates püresi içeren ürünün zehirlendiği tespit edildi. Yetkililer, bebeğin söz konusu ürünü tüketmemiş olmasının olası bir faciayı önlediğini belirtti.
Polis, kavanozun dışarıdan müdahaleye uğradığını değerlendirirken, piyasada en az bir zehirli ürün daha olabileceği uyarısında bulundu. Olayın şantaj girişimi olup olmadığı henüz netlik kazanmazken, uyarının Almanya’daki soruşturmalara dayandığı ve benzer vakaların Çekya ile Slovakya’da da görüldüğü aktarıldı.
Gelişmelerin ardından HiPP, Avusturya’daki Spar marketlerinde satılan tüm kavanoz bebek mamalarını geri çağırdı. Şirket, ürünlerin üretim aşamasında herhangi bir kalite sorunu bulunmadığını ve olayın “suç teşkil eden bir müdahale” sonucu gerçekleştiğini vurguladı.

Yetkililer, tüketicilere kapak hasarı, güvenlik bandının eksik olması, kötü koku ya da kavanoz tabanındaki şüpheli işaretlere dikkat etmeleri çağrısında bulundu. Ayrıca ürünü tüketen bebeklerde kanama, aşırı halsizlik veya solgunluk gibi belirtiler görülmesi halinde derhal doktora başvurulması gerektiği belirtildi.

Önlem amacıyla söz konusu market zinciri, ürünleri diğer ülkelerdeki raflardan da kaldırırken, Çekya ve Slovakya’daki perakendeciler de benzer adımlar attı.
Yetkililer, diğer mağazalarda satılan ürünlerin geri çağırmadan etkilenmediğini, ayrıca markanın bebek formüllerinde herhangi bir risk bulunmadığını ifade etti.
Daha önce Nestlé ve Danone, bazı bebek mamalarında tespit edilen toksin nedeniyle çok sayıda ürünü geri çağırmak zorunda kalmıştı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала