https://anlatilaninotesi.com.tr/20260420/bebek-mamasinda-fare-zehri-alarmi-bazi-avrupa-ulkeleri-urunu-raflardan-cekiyor-1105148755.html

Bebek mamasında fare zehri alarmı: Bazı Avrupa ülkeleri ürünü raflardan çekiyor

Sputnik Türkiye

Avusturya'da bir bebek mamasında fare zehri tespit edilmesi üzerine yetkililer uyarı yayımladı. Avusturya polisi ürünlerin kasıtlı olarak müdahaleye uğradığını... 20.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-20T11:58+0300

sağlik

avrupa

avusturya

bebek maması

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/09/1103358668_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_51fa8df1bed21a30246cfc0baa8873cf.png

Avusturya’da bebek gıdalarıyla ilgili ciddi bir güvenlik alarmı verildi. Polis, HiPP marka bir kavanoz bebek mamasında fare zehri bulunduğunu açıkladı.Ülkenin doğusundaki Burgenland bölgesinde bir müşteri tarafından bildirilen olayda, havuç ve patates püresi içeren ürünün zehirlendiği tespit edildi. Yetkililer, bebeğin söz konusu ürünü tüketmemiş olmasının olası bir faciayı önlediğini belirtti.Polis, kavanozun dışarıdan müdahaleye uğradığını değerlendirirken, piyasada en az bir zehirli ürün daha olabileceği uyarısında bulundu. Olayın şantaj girişimi olup olmadığı henüz netlik kazanmazken, uyarının Almanya’daki soruşturmalara dayandığı ve benzer vakaların Çekya ile Slovakya’da da görüldüğü aktarıldı.Gelişmelerin ardından HiPP, Avusturya’daki Spar marketlerinde satılan tüm kavanoz bebek mamalarını geri çağırdı. Şirket, ürünlerin üretim aşamasında herhangi bir kalite sorunu bulunmadığını ve olayın “suç teşkil eden bir müdahale” sonucu gerçekleştiğini vurguladı.Önlem amacıyla söz konusu market zinciri, ürünleri diğer ülkelerdeki raflardan da kaldırırken, Çekya ve Slovakya’daki perakendeciler de benzer adımlar attı.Yetkililer, diğer mağazalarda satılan ürünlerin geri çağırmadan etkilenmediğini, ayrıca markanın bebek formüllerinde herhangi bir risk bulunmadığını ifade etti.Daha önce Nestlé ve Danone, bazı bebek mamalarında tespit edilen toksin nedeniyle çok sayıda ürünü geri çağırmak zorunda kalmıştı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

