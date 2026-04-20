Bebek mamasında fare zehri alarmı: Bazı Avrupa ülkeleri ürünü raflardan çekiyor
Sputnik Türkiye
20.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-20T11:58+0300
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/unlu-firma-bazi-bebek-mamalarini-toksin-suphesiyle-geri-cagirdi-1102517222.html
Avusturya'da bir bebek mamasında fare zehri tespit edilmesi üzerine yetkililer uyarı yayımladı. Avusturya polisi ürünlerin kasıtlı olarak müdahaleye uğradığını değerlendirirken bazı Avrupa ülkelerinde de aynı marka mamaları raflardan geri çağırdı.
Avusturya’da bebek gıdalarıyla ilgili ciddi bir güvenlik alarmı verildi. Polis, HiPP marka bir kavanoz bebek mamasında fare zehri bulunduğunu açıkladı.
Ülkenin doğusundaki Burgenland bölgesinde bir müşteri tarafından bildirilen olayda, havuç ve patates püresi içeren ürünün zehirlendiği tespit edildi. Yetkililer, bebeğin söz konusu ürünü tüketmemiş olmasının olası bir faciayı önlediğini belirtti.
Polis, kavanozun dışarıdan müdahaleye uğradığını değerlendirirken, piyasada en az bir zehirli ürün daha olabileceği uyarısında bulundu. Olayın şantaj girişimi olup olmadığı henüz netlik kazanmazken, uyarının Almanya’daki soruşturmalara dayandığı ve benzer vakaların Çekya ile Slovakya’da da görüldüğü aktarıldı.
Gelişmelerin ardından HiPP, Avusturya’daki Spar marketlerinde satılan tüm kavanoz bebek mamalarını geri çağırdı. Şirket, ürünlerin üretim aşamasında herhangi bir kalite sorunu bulunmadığını ve olayın “suç teşkil eden bir müdahale” sonucu gerçekleştiğini vurguladı.
Yetkililer, tüketicilere kapak hasarı, güvenlik bandının eksik olması, kötü koku ya da kavanoz tabanındaki şüpheli işaretlere dikkat etmeleri çağrısında bulundu. Ayrıca ürünü tüketen bebeklerde kanama, aşırı halsizlik veya solgunluk gibi belirtiler görülmesi halinde derhal doktora başvurulması gerektiği belirtildi.
Önlem amacıyla söz konusu market zinciri, ürünleri diğer ülkelerdeki raflardan da kaldırırken, Çekya ve Slovakya’daki perakendeciler de benzer adımlar attı.
Yetkililer, diğer mağazalarda satılan ürünlerin geri çağırmadan etkilenmediğini, ayrıca markanın bebek formüllerinde herhangi bir risk bulunmadığını ifade etti.
Daha önce Nestlé ve Danone, bazı bebek mamalarında tespit edilen toksin nedeniyle çok sayıda ürünü geri çağırmak zorunda kalmıştı.