Ukrayna askeri sanayi tesisleri vuruldu: Son bir günde bin 200 kadar militan etkisiz hale getirildi

Rusya Savunma Bakanlığı, devam eden özel askeri harekat kapsamında, Ukrayna’nın askeri sanayi tesislerine saldırı düzenlendiğini belirtti. 20.04.2026, Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyon bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, Ukrayna ordusunun terör saldırılarına karşılık olarak Rus ordusu hassas silahlar ve insansız hava araçlarını kullanarak Ukrayna’da askeri sanayi tesislerine, Ukrayna ordusunun kullandığı kara ve hava ulaşım altyapısına grup saldırısı düzenledi. Tüm hedeflerin imha edildiği kaydedildi.Ayrıca Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusunu besleyen enerji altyapı tesislerini, uzun menzilli İHA’ların üretildiği ve uçurulduğu yerleri, ayrıca 147 farkı noktadaki Ukrayna silahlı oluşumlarının ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Tüm cephelerde ilerlemeye devam eden Rus ordusu son bir gün içerisinde 1205 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun 14 zırhlı savaş aracı, bir çoklu roketatar, 19 top ve 77 savaş otomobili imha edildi.Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusuna ait 4 güdümlü uçak bombasını ve 274 uçak tipi İHA’yı engelledi.

