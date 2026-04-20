Rusya'da bir güvenlik tesisine yönelik saldırı engellendi

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Pyategorsk şehrinde, Ukrayna gizli servisleri tarafından planlanan bir terör eyleminin engellendiğini duyurdu. 20.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-20T11:04+0300

FSB’nin yaptığı açıklamaya göre, Almanya vatandaşı olan bir kadın, Ukrayna'dan aldığı emirler doğrultusunda Rusya'nın Pyatigorsk şehrinde bir güvenlik tesisinde patlama gerçekleştirmeyi planlıyordu. Saldırının engellendiği kaydedildi.Kadının sırt çantasından, şarapnel parçaları içeren 1.5 kg TNT gücünde el yapımı bomba çıktı.Bomba, yakında bekleyen Orta Asya ülkelerinden birinin vatandaşı tarafından uzaktan patlatılacaktı. Ukrayna gizli servisinin planına göre kadın olay yerinde ölecekti.Saldırganlar, can kayıplarının fazla olması amacıyla eylemi sabah saatlerinde gerçekleştirmeyi planlıyordu.Güvenlik güçleri her iki kişiyi gözaltına aldı. Tutuklananlar suçlarını itiraf etti. Olayla ilgili bir ceza davası açıldı.

