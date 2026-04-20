Trump: İran'la yaptığımız anlaşma çok daha iyi olacak
Donald Trump, İran'la yürütülmesi planlanan yeni anlaşmanın, Barack Obama döneminde imzalanan nükleer anlaşmadan çok daha güçlü olacağını savundu. 20.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-20T21:06+0300
21:06 20.04.2026 (güncellendi: 21:44 20.04.2026)
Donald Trump, İran'la yürütülmesi planlanan yeni anlaşmanın, Barack Obama döneminde imzalanan nükleer anlaşmadan çok daha güçlü olacağını savundu.
Donald Trump, ''İran'la yaptığımız anlaşma, Barack Hüseyin Obama ve Uykucu Joe Biden tarafından kaleme alınan ve genellikle 'İran Nükleer Anlaşması' olarak bilinen JCPOA’dan çok daha iyi olacak. Bu anlaşma, ülkemizin güvenliğiyle ilgili yapılmış en kötü anlaşmalardan biriydi. Nükleer silaha giden garantili bir yoldu ve bizim üzerinde çalıştığımız anlaşmayla bu asla, hiçbir şekilde gerçekleşmeyecek'' dedi.
Trump, ''Ayrıca İran’a 'yeşil' nakit olarak 1.7 milyar dolar verildi; bu para bir Boeing 757’ye yüklenerek İran’a götürüldü ve İran yönetimi tarafından istedikleri gibi harcandı. Washington D.C., Virginia ve Maryland’deki bankalardan tüm nakdi çektiler. Bankacılar böyle bir şey görmediklerini söyledi. Buna ek olarak İran’a yüz milyarlarca dolar ödendi. Eğer o 'anlaşmayı' feshetmeseydim, nükleer silahlar İsrail’e ve Orta Doğu’nun her yerine, hatta değerli ABD askeri üslerine karşı kullanılacaktı'' açıklamasında bulundu.
Medyayı hedef alan Trump, ''Sahte haber medyası, Washington Post’tan düşük profilli 'gazeteci' David Ignatius gibi kişiler, JCPOA hakkında konuşmayı seviyor; bunun tehlikeli ve ülkemiz için tam bir utanç olduğunu bildikleri halde'' dedi.
Trump, ''Eğer 'Trump' döneminde bir anlaşma yapılırsa, bu yalnızca İsrail ve Orta Doğu için değil, Avrupa, Amerika ve tüm dünya için barış, güvenlik ve emniyet sağlayacaktır. Bu, dünyanın gurur duyacağı bir şey olacak; beceriksiz ve korkak liderlik yüzünden yıllardır çektiğimiz utanç ve aşağılanmanın aksine'' şeklinde konuştu.
Abluka hakkında konuşan Trump, ''Savaşı büyük bir farkla kazanıyorum, işler çok iyi gidiyor, ordumuz harika bir performans gösterdi. Bir 'anlaşma' yapılana kadar kaldırılmayacak olan abluka İran’ı tamamen yok ediyor. Günde 500 milyon dolar kaybediyorlar; bu, kısa vadede bile sürdürülemez bir rakam'' dedi.
ABD Başkanı, ''İran yönetimi, çoğu Teksas, Louisiana ve Alaska’ya olmak üzere, petrol almak için yüzlerce gemiyi Amerika Birleşik Devletleri’ne yönlendirdi. Çok teşekkür ederim'' açıklamasında bulundu.