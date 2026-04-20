ABD heyeti İran görüşmeleri için Pakistan’a gidiyor: Trump, 'Kimse oyun oynamıyor'
Sputnik Türkiye
Trump, Amerikan basınına sırayla veridği röportajlarda bir çözüm bulunması halinde İranlı üst düzey liderlerle görüşmeye hazır olduğunu söyledi. ABD heyetinin... 20.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-20T19:43+0300
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve üst düzey ABD heyetinin İran ile yapılacak yeni tur görüşmeler için Pakistan’a doğru yola çıktığı bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump, heyetin kısa süre içinde İslamabad’a ulaşmasının beklendiğini açıkladı.
Trump, yaptığı kısa değerlendirmede müzakerelerin planlandığı gibi gerçekleşmesini beklediğini belirterek, “Görüşmelerin yapılması gerekiyor. Bu aşamada kimsenin oyun oynadığını düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.
'Müzakerelerde ilerleme kaydedilirse doğrudan görüşmeye hazırım'
Trump, müzakerelerde ilerleme sağlanması halinde İranlı üst düzey yetkililerle doğrudan görüşmeye hazır olduğunu da dile getirdi. “Görüşmek isterlerse benim için sorun yok” diyen Trump, görüşmelerin merkezinde İran’ın nükleer programının bulunduğunu vurgulayarak, “Nükleer silahlarını bırakmaları gerekiyor. Bu çok basit. Nükleer silah olmayacak” ifadelerini kullandı.
Trump, İran’ın bu şartı kabul etmesi halinde “gelişme potansiyeline sahip bir ülke” olduğunu belirtirken, aksi durumda ne tür adımlar atılacağına ilişkin detay vermekten kaçındı. “Bunu konuşmak istemem ama sonuçları hoş olmaz” diyerek olası yaptırımların sert olabileceğine işaret etti.
'Anlaşma bugün imzalanacak'
Ardından, Fox Business kanalına açıklamalarda bulunan Trump, "İran ile anlaşma bugün imzalanacak" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı, aynı zamanda İran'a saldırılar için kendisini 'İsrail'in ikna etmediğini' savundu.
‘Ateşkesin uzaması düşük ihtimal’
Trump, ardından yine ABD merkezli Bloomberg’a yaptığı açıklamalarda ise iki haftalık ateşkesin uzamasının ‘uzak bir ihtimal’ olduğunu kaydetti.
Trump, telefon röportajında Hürmüz ablukasıyla ilgili “Benden açmamı istiyorlar. İran çaresizce açmamı istiyor. Ama bir anlaşma imzalanana kadar açmaya niyetli değilim” dedi.
Trump ayrıca “Kötü bir anlaşma yapmak için acele etmiyorum. Dünyadaki tüm zaman bizim” ifadelerini kullandı.