Sendika'nın 'istifanı geri çek termosu al' çağrısı gündem oldu
Sosyal Güvenlik Çalışanları Sendikası, sosyal medyadan istifa eden üyelerine termos vaadiyle istifalarını geri çekmeye çağırdı. 20.04.2026, Sputnik Türkiye
İstifasını geri çekenlere 'termos' hediye edeceklerini duyurdular
NTV'nin haberine göre Sosyal Güvenlik Çalışanları Sendikası'ndan istifa eden üyeleri geri çağırmak için yeni kampanya başlatıldı. Sendikanın sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamaya göre, istifasını geri alanlara termos hediye edilecek. Sendikadan yapılan açıklamada "Sendikamızdan 14 Nisan itibarıyla istifa eden üyelerimizden, istifa dilekçelerinden feragat ettiklerine dair 13 Mayıs 2026 tarihine kadar dilekçe vermeleri durumunda 1.9 litre termos hediye edilecektir." denildi.
Sosyal medyada gündem oldu
Sendikanın bu açıklaması sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda kullanıcının "Şaka mı bu?", ", "Nereden üye oluyoruz?", "Renk seçeneği var mı?", "Termosla mı elinde tutacaksınız üyeleri", "Bu doğru mu?", "Düşmanım olsa bu aklı vermez, çok düşündünüz mü bunu paylaşırken", "Bu bile istifa etmek için bir neden" gibi yorumlar yer aldı.
İstifasını geri alanlara verilmesi beklenen termosun piyasa değeri yaklaşık 2 bin 500 lira seviyesinde. Sendika, geçtiğimiz yıl üyelerden toplanan parayla valiz dağıtımı yaptığı ortaya çıktı.