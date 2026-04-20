https://anlatilaninotesi.com.tr/20260420/sendikanin-istifani-geri-cek-termosu-al-cagrisi-gundem-oldu--1105146618.html

Sendika'nın 'istifanı geri çek termosu al' çağrısı gündem oldu

Sosyal Güvenlik Çalışanları Sendikası, sosyal medyadan istifa eden üyelerine termos vaadiyle istifalarını geri çekmeye çağırdı. 20.04.2026, Sputnik Türkiye

türki̇ye

sendika

sosyal güvenlik çalışanları sendikası'

termos

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/14/1105146463_0:0:3160:1777_1920x0_80_0_0_fed7bd185a499000ef21af445d8c3516.jpg

Sosyal Güvenlik Çalışanları Sendikası, istifa eden üyelerine geri dönmeleri halinde termos hediye edeceğini duyurdu. Sendikanın çağrısı sosyal medyada gündem oldu. Sendikanın geçtiğimiz yıl da üyelerine valiz dağıttığı belirtildi. İstifasını geri çekenlere 'termos' hediye edeceklerini duyurdularNTV'nin haberine göre Sosyal Güvenlik Çalışanları Sendikası'ndan istifa eden üyeleri geri çağırmak için yeni kampanya başlatıldı. Sendikanın sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamaya göre, istifasını geri alanlara termos hediye edilecek. Sendikadan yapılan açıklamada "Sendikamızdan 14 Nisan itibarıyla istifa eden üyelerimizden, istifa dilekçelerinden feragat ettiklerine dair 13 Mayıs 2026 tarihine kadar dilekçe vermeleri durumunda 1.9 litre termos hediye edilecektir." denildi.Sosyal medyada gündem oldu Sendikanın bu açıklaması sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda kullanıcının "Şaka mı bu?", ", "Nereden üye oluyoruz?", "Renk seçeneği var mı?", "Termosla mı elinde tutacaksınız üyeleri", "Bu doğru mu?", "Düşmanım olsa bu aklı vermez, çok düşündünüz mü bunu paylaşırken", "Bu bile istifa etmek için bir neden" gibi yorumlar yer aldı.Geçen yıl valiz dağıtmış İstifasını geri alanlara verilmesi beklenen termosun piyasa değeri yaklaşık 2 bin 500 lira seviyesinde. Sendika, geçtiğimiz yıl üyelerden toplanan parayla valiz dağıtımı yaptığı ortaya çıktı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260414/liseye-saldiri-duzenlenmisti-ogretmenler-is-birakma-karari-aldi-1105013996.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

