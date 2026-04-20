Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Sendika'nın 'istifanı geri çek termosu al' çağrısı gündem oldu
Sendika'nın 'istifanı geri çek termosu al' çağrısı gündem oldu
Sosyal Güvenlik Çalışanları Sendikası, sosyal medyadan istifa eden üyelerine termos vaadiyle istifalarını geri çekmeye çağırdı. 20.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-20T11:08+0300
2026-04-20T11:08+0300
türki̇ye
Sosyal Güvenlik Çalışanları Sendikası, istifa eden üyelerine geri dönmeleri halinde termos hediye edeceğini duyurdu. Sendikanın çağrısı sosyal medyada gündem oldu. Sendikanın geçtiğimiz yıl da üyelerine valiz dağıttığı belirtildi. İstifasını geri çekenlere 'termos' hediye edeceklerini duyurdularNTV'nin haberine göre Sosyal Güvenlik Çalışanları Sendikası'ndan istifa eden üyeleri geri çağırmak için yeni kampanya başlatıldı. Sendikanın sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamaya göre, istifasını geri alanlara termos hediye edilecek. Sendikadan yapılan açıklamada "Sendikamızdan 14 Nisan itibarıyla istifa eden üyelerimizden, istifa dilekçelerinden feragat ettiklerine dair 13 Mayıs 2026 tarihine kadar dilekçe vermeleri durumunda 1.9 litre termos hediye edilecektir." denildi.Sosyal medyada gündem oldu Sendikanın bu açıklaması sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda kullanıcının "Şaka mı bu?", ", "Nereden üye oluyoruz?", "Renk seçeneği var mı?", "Termosla mı elinde tutacaksınız üyeleri", "Bu doğru mu?", "Düşmanım olsa bu aklı vermez, çok düşündünüz mü bunu paylaşırken", "Bu bile istifa etmek için bir neden" gibi yorumlar yer aldı.Geçen yıl valiz dağıtmış İstifasını geri alanlara verilmesi beklenen termosun piyasa değeri yaklaşık 2 bin 500 lira seviyesinde. Sendika, geçtiğimiz yıl üyelerden toplanan parayla valiz dağıtımı yaptığı ortaya çıktı.
sendika, sosyal güvenlik çalışanları sendikası', termos
sendika, sosyal güvenlik çalışanları sendikası', termos

Sendika'nın 'istifanı geri çek termosu al' çağrısı gündem oldu

11:08 20.04.2026
termos
Sosyal Güvenlik Çalışanları Sendikası, sosyal medyadan istifa eden üyelerine termos vaadiyle istifalarını geri çekmeye çağırdı.
Sosyal Güvenlik Çalışanları Sendikası, istifa eden üyelerine geri dönmeleri halinde termos hediye edeceğini duyurdu. Sendikanın çağrısı sosyal medyada gündem oldu. Sendikanın geçtiğimiz yıl da üyelerine valiz dağıttığı belirtildi.

İstifasını geri çekenlere 'termos' hediye edeceklerini duyurdular

NTV'nin haberine göre Sosyal Güvenlik Çalışanları Sendikası'ndan istifa eden üyeleri geri çağırmak için yeni kampanya başlatıldı. Sendikanın sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamaya göre, istifasını geri alanlara termos hediye edilecek. Sendikadan yapılan açıklamada "Sendikamızdan 14 Nisan itibarıyla istifa eden üyelerimizden, istifa dilekçelerinden feragat ettiklerine dair 13 Mayıs 2026 tarihine kadar dilekçe vermeleri durumunda 1.9 litre termos hediye edilecektir." denildi.

Sosyal medyada gündem oldu

Sendikanın bu açıklaması sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda kullanıcının "Şaka mı bu?", ", "Nereden üye oluyoruz?", "Renk seçeneği var mı?", "Termosla mı elinde tutacaksınız üyeleri", "Bu doğru mu?", "Düşmanım olsa bu aklı vermez, çok düşündünüz mü bunu paylaşırken", "Bu bile istifa etmek için bir neden" gibi yorumlar yer aldı.

Geçen yıl valiz dağıtmış

İstifasını geri alanlara verilmesi beklenen termosun piyasa değeri yaklaşık 2 bin 500 lira seviyesinde. Sendika, geçtiğimiz yıl üyelerden toplanan parayla valiz dağıtımı yaptığı ortaya çıktı.
