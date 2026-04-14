İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Liseye saldırı düzenlenmişti: Öğretmenler iş bırakma kararı aldı
Şanlıurfa'da bir şahsın liseye düzenlediği silahlı saldırı sonucu 16 kişi yaralandı. Olayın ardından bazı sendikalar iş bırakma eylemi kararı aldı. 14.04.2026, Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
17:33 14.04.2026
Şanlıurfa'da bir şahsın liseye düzenlediği silahlı saldırı sonucu 16 kişi yaralandı. Olayın ardından bazı sendikalar iş bırakma eylemi kararı aldı.
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde silahlı saldırı meydana geldi.
Okula gelen bir şahsın defalarca ateş açması sonucu 16 kişi yaralandı. Yaralıların 4’ünün öğretmen, 1’inin polis, 1’inin kantin görevlisi ve 10’unun öğrenci olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edilirken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Saldırının ardından eğitim camiasında tepki yükselirken, bazı sendikalar iş bırakma eylemi kararı aldı. Buna göre, Eğitim-İş ve Hürriyetçi Eğitim Sen 2 gün, Türk Eğitim Sen ise 1 gün iş bırakma eylemi gerçekleştirecek.
Okul müdürünün öldürülmesi sonrasında karar: Öğretmenler iş bırakma eylemi yapacak
8 Mayıs 2024, 08:53
