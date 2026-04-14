Liseye saldırı düzenlenmişti: Öğretmenler iş bırakma kararı aldı

Liseye saldırı düzenlenmişti: Öğretmenler iş bırakma kararı aldı

Şanlıurfa'da bir şahsın liseye düzenlediği silahlı saldırı sonucu 16 kişi yaralandı. Olayın ardından bazı sendikalar iş bırakma eylemi kararı aldı.

2026-04-14T17:33+0300

2026-04-14T17:33+0300

2026-04-14T17:33+0300

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde silahlı saldırı meydana geldi. Okula gelen bir şahsın defalarca ateş açması sonucu 16 kişi yaralandı. Yaralıların 4’ünün öğretmen, 1’inin polis, 1’inin kantin görevlisi ve 10’unun öğrenci olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edilirken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.Saldırının ardından eğitim camiasında tepki yükselirken, bazı sendikalar iş bırakma eylemi kararı aldı. Buna göre, Eğitim-İş ve Hürriyetçi Eğitim Sen 2 gün, Türk Eğitim Sen ise 1 gün iş bırakma eylemi gerçekleştirecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/okul-mudurunun-oldurulmesi-sonrasinda-karar-ogretmenler-is-birakma-eylemi-yapacak-1083590317.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

eğitim-i̇ş, eğitim sen, türkiye, öğretmen, sözleşmeli öğretmen, öğretmen atamaları, ücretli öğretmen, i̇ş bırakma, iş bırakma eylemi