İran: ABD ile ikinci tur müzakere planımız yok

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, şu an için ABD ile ikinci tur müzakereler planının olmadığını söyledi. 20.04.2026, Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin diplomatik süreci takip etme konusunda 'ciddi olmadığını' belirterek İran'ın şu an için ABD ile ikinci tur müzakere planının olmadığını belirtti.Bekayi, ABD'nin saldırgan eylemlerde bulunduğunu ve ateşkesin hükümlerinin ihlal ettiğini belirtti. Pakistanlı yetkililer İslamabad'da ikinci tura hazırlanıyorÖte yandan ABD basını, Pakistan'ın ABD ile İran arasında planlanan ikinci tur görüşmelere ev sahipliği yapmak üzere hazırlıklarını sürdürdüğünü belirtiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260420/abd-medyasi-pakistan-abd-iran-gorusmelerinin-ikinci-turuna-hazirlaniyor-1105145654.html

