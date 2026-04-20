Rusya Dışişleri: Fransa'nın Avrupa'ya nükleer silah konuşlandırma planlarını göz önünde bulunduracağız
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko, Rus askeri yetkililerin yeni hedefler listesini belirlerken Fransa'nın diğer Avrupa ülkelerinin topraklarına nükleer... 20.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-20T14:49+0300
14:48 20.04.2026 (güncellendi: 14:49 20.04.2026)
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko, Rus askeri yetkililerin yeni hedefler listesini belirlerken Fransa’nın diğer Avrupa ülkelerinin topraklarına nükleer silah yerleştirme planlarını göz önünde bulunduracağını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ülkesinin “gelişmiş nükleer doktrin” çağına girdiği ve cephaneliğinin artık tüm kıtayı savunmak için kullanılacağı yönündeki sözlerini değerlendirdi.
Gruşko, “Açıkça görülen odur ki, ordumuz büyük bir çatışmaya karşın öncelikli hedefler listesini güncelleme bağlamında, bu konuya en yakından dikkat etmek zorunda kalacak” şeklinde konuştu.
Rus diplomat, Fransa’nın stratejisi yüzünden Avrupa’daki güvenliğin zayıflayacağını kaydetti.
Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa geneline stratejik hava kuvvetlerini konuşlandırabileceklerini dile getirmişti. Fransa lideri, bu girişime sekiz ülkenin katıldığını belirtmişti.