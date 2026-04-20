İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen ile öğrenciler haftanın ilk zili öncesi Kahramanmaraş'taki okulda anıldı
Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da Ayser Çalık Ortaokulu'na gerçekleştirilen silahlı saldırıda hayatını kaybeden bir öğretmen ve 8 öğrenci için kent genelindeki... 20.04.2026, Sputnik Türkiye
09:55 20.04.2026
© AA / Sinan Doruk
Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da Ayser Çalık Ortaokulu'na gerçekleştirilen silahlı saldırıda hayatını kaybeden bir öğretmen ve 8 öğrenci için kent genelindeki okullarda anma programı düzenlendi.
Kahramanmaraş'ın Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu'ndaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Saldırıda hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Kara ile öğrenciler Furkan Sancak Balal, Adnan Göktürk Yeşil, Şuranur Sevgi Kazıcı, Zeynep Kılıç, Belinay Nur Boyraz, Kerem Erdem Güngör, Yusuf Tarık Gül ve Bayram Nabi Şişik için dua edilerek Kur'an-ı Kerim okundu.
Bazı öğretmen ve öğrenciler, gözyaşlarına hakim olamadı.
Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığınca görevlendirilen rehber öğretmenler ve psikolojik danışmanlar da okullarda görev aldı.
DMM, Kahramanmaraş'taki okul saldırısının failinin ölmediği iddialarını yalanladı: Gömüldüğü tarihi açıkladı
18 Nisan, 17:11
