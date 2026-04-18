DMM, Kahramanmaraş'taki okul saldırısının failinin ölmediği iddialarını yalanladı: Gömüldüğü tarihi açıkladı

DMM, bazı sosyal medya mecralarında Kahramanmaraş'taki saldırının failinin ölmediği yönündeki iddiaları yalanladı ve saldırganın 16 Nisan'da gömüldüğünü... 18.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-18T17:11+0300

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Kahramanmaraş'taki 8'i öğrenci 1'i öğretmen 9 kişinin hayatını kaybettiği 'saldırının failinin ölmediği' yönündeki iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada, "Söz konusu saldırganla ilgili adli ve tıbbi süreçler tamamlanmış, şahıs 16 Nisan'da gömülmüştür" denildi. Bu tür iddiaların kara propaganda faaliyeti ve bilinçli algı operasyonu olduğu vurgulandı. Kara propaganda faaliyetidirDMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: Bu paylaşımı yapanlar hakkında yasal süreç başlatılacakHukuk devletinin gereği olarak, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayan ve toplumsal barışı tehdit eden bu tür içeriklerin sorumluları hakkında gerekli yasal süreçlerin başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Milletimizin huzurunu bozmaya yönelik dezenformasyon içerikli paylaşımlara karşı hassas olunması, yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur." ifadesi kullanıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260416/okul-saldirisinin-plani-bilgisayarindan-cikti-saldiriyi-11-nisanda-planlamis-bilgisayari-1105052933.html

