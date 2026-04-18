İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260418/dmm-kahramanmarastaki-okul-saldirisinin-failinin-olmedigi-iddialarini-yalanladi-gomuldugu-tarihi-1105119076.html
DMM, Kahramanmaraş'taki okul saldırısının failinin ölmediği iddialarını yalanladı: Gömüldüğü tarihi açıkladı
DMM, bazı sosyal medya mecralarında Kahramanmaraş'taki saldırının failinin ölmediği yönündeki iddiaları yalanladı ve saldırganın 16 Nisan'da gömüldüğünü... 18.04.2026, Sputnik Türkiye
17:11 18.04.2026
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Kahramanmaraş'taki 8'i öğrenci 1'i öğretmen 9 kişinin hayatını kaybettiği 'saldırının failinin ölmediği' yönündeki iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada, "Söz konusu saldırganla ilgili adli ve tıbbi süreçler tamamlanmış, şahıs 16 Nisan'da gömülmüştür" denildi. Bu tür iddiaların kara propaganda faaliyeti ve bilinçli algı operasyonu olduğu vurgulandı.

Kara propaganda faaliyetidir

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Bazı sosyal medya mecralarında ve dijital platformlarda, Kahramanmaraş'ta gerçekleşen elim hadisenin failinin ölmediğine dair dolaşıma sokulan iddialar tamamen asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu saldırganla ilgili adli ve tıbbi süreçler tamamlanmış, şahıs 16 Nisan'da gömülmüştür. Resmi kayıtlarla sabit olan bu gerçeğin aksine yapılan paylaşımlar, toplumsal hassasiyetleri istismar etmeyi, devlet ve millet arasındaki güven bağını zedelemeyi, milli birlik ve bütünlüğümüzü sarsmayı isteyen bilinçli birer algı operasyonu ve kara propaganda faaliyetidir."

Bu paylaşımı yapanlar hakkında yasal süreç başlatılacak

Hukuk devletinin gereği olarak, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayan ve toplumsal barışı tehdit eden bu tür içeriklerin sorumluları hakkında gerekli yasal süreçlerin başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Milletimizin huzurunu bozmaya yönelik dezenformasyon içerikli paylaşımlara karşı hassas olunması, yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur." ifadesi kullanıldı.
