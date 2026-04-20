Netanyahu'nun yolsuzluk davasında bu haftaki ifade süreci ertelendi

İsrail'de mahkeme, Netanyahu'nun yolsuzluk davasında bu haftaki ifade işlemlerinin 'güvenlik ve siyasi' gerekçelerle ertelenmesine karar verdi. 20.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-20T13:22+0300

İsrail'in Kudüs Bölge Mahkemesi, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun yolsuzluk davasında bu hafta yapılması planlanan ifade işlemlerinin iptal edilmesi yönündeki talebini kabul etti.İsrail basınında yer alan haberlere göre mahkeme, savcılığın itirazına rağmen kararını “güvenlik ve siyasi” gerekçelere dayandırdı. Bu kapsamda, yarın yapılması planlanan duruşmada Netanyahu yerine başka bir tanığın dinleneceği, salı günü yapılacak oturumun ise tamamen iptal edildiği bildirildi.Netanyahu, geçtiğimiz hafta da benzer gerekçelerle duruşmaların iki hafta ertelenmesini talep etmişti. Mahkeme bu talebi kısmen kabul ederek bir haftalık erteleme kararı vermiş ve bu hafta için yeniden başvuru yapılmasını istemişti.Yolsuzluk dosyasıİsrail Başbakanı, “1000”, “2000” ve “4000” dosya adıyla bilinen üç ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanıyor.Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın, Kasım 2025’te Netanyahu’nun affedilmesi için İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’a mektup gönderdiği de daha önce basına yansımıştı.Netanyahu ise daha önce af talebinde bulunmayacağını açıklamasına rağmen, yaklaşık 6 yıldır devam eden yargı sürecine ilişkin Kasım 2025’te affı için başvuruda bulunmuştu.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

