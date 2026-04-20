Netanyahu'nun yolsuzluk davasında bu haftaki ifade süreci ertelendi
İsrail'de mahkeme, Netanyahu'nun yolsuzluk davasında bu haftaki ifade işlemlerinin 'güvenlik ve siyasi' gerekçelerle ertelenmesine karar verdi. 20.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-20T13:22+0300
dünya
ortadoğu
benyamin netanyahu
donald trump
i̇srail
İsrail'in Kudüs Bölge Mahkemesi, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun yolsuzluk davasında bu hafta yapılması planlanan ifade işlemlerinin iptal edilmesi yönündeki talebini kabul etti.
13:22 20.04.2026
© AP Photo / Ronen ZvulunBenjamin Netanyahu
İsrail'de mahkeme, Netanyahu'nun yolsuzluk davasında bu haftaki ifade işlemlerinin 'güvenlik ve siyasi' gerekçelerle ertelenmesine karar verdi.
İsrail'in Kudüs Bölge Mahkemesi, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun yolsuzluk davasında bu hafta yapılması planlanan ifade işlemlerinin iptal edilmesi yönündeki talebini kabul etti.
İsrail basınında yer alan haberlere göre mahkeme, savcılığın itirazına rağmen kararını “güvenlik ve siyasi” gerekçelere dayandırdı. Bu kapsamda, yarın yapılması planlanan duruşmada Netanyahu yerine başka bir tanığın dinleneceği, salı günü yapılacak oturumun ise tamamen iptal edildiği bildirildi.
Netanyahu, geçtiğimiz hafta da benzer gerekçelerle duruşmaların iki hafta ertelenmesini talep etmişti. Mahkeme bu talebi kısmen kabul ederek bir haftalık erteleme kararı vermiş ve bu hafta için yeniden başvuru yapılmasını istemişti.

Yolsuzluk dosyası

İsrail Başbakanı, “1000”, “2000” ve “4000” dosya adıyla bilinen üç ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanıyor.
Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın, Kasım 2025’te Netanyahu’nun affedilmesi için İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’a mektup gönderdiği de daha önce basına yansımıştı.
Netanyahu ise daha önce af talebinde bulunmayacağını açıklamasına rağmen, yaklaşık 6 yıldır devam eden yargı sürecine ilişkin Kasım 2025’te affı için başvuruda bulunmuştu.
