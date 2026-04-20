Avustralya’da Filistin destekçileri harekete geçti: ‘Nefret söylemi’ yasası yargıya taşınıyor

Avustralya'nın Queensland eyaletinde Filistin’e destek gösterilerinde yapılan gözaltılar, tartışmalı nefret söylemi yasasını yeniden gündeme getirdi... 20.04.2026, Sputnik Türkiye

Avustralya'nın Queensland eyaletinde Filistin'e destek gösterilerinin ardından yaşanan gözaltılar üzerine göstericiler, yürürlükteki nefret söylemi yasasını Anayasa Mahkemesine taşıyacaklarını açıkladı.Avustralya'da yayın yapan SBS News'in haberine göre, 18 Nisan Cumartesi günü Queensland eyaletinde düzenlenen Filistin'e destek gösterilerinde, "Nehirden denize özgür Filistin" ve "intifadayı küreselleştirin" ifadelerinin yer aldığı pankartlar açıldı ve sloganlar atıldı.Polis, söz konusu ifadelerin yasak olduğu gerekçesiyle 20 göstericiyi gözaltına aldı.Gözaltıların ardından "Justice for Palestine" (Filistin için Adalet) grubu destekçileri, dün eyalet meclisine yürüyerek kararı protesto etti.Göstericiler, söz konusu düzenlemelerin ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini savunarak konuyu Anayasa Mahkemesine taşımaya hazırlandıklarını kaydetti."Justice for Palestine" grubundan Subhi Awad, yasalara karşı anayasal itiraz sürecini başlatacaklarını duyurdu.Queensland eyaletinde "nehirden denize" ve "intifadayı küreselleştirin" ifadeleri, "Yahudilere yönelik nefret söylemi içerdiği" gerekçesiyle bu yılın başlarında yasaklanmıştı.Düzenleme kapsamında bu ifadeleri kullanan kişiler 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabiliyor.

