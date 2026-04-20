Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, Avrupa rekorunu kırarak şampiyon oldu
Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, Avrupa rekorunu kırarak şampiyon oldu
Türk milli halterci Muhammed Furkan Özbek, toplamda 323 kiloyla Avrupa rekoru kırarak şampiyon oldu. 20.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-20T16:33+0300
2026-04-20T16:36+0300
muhammed furkan özbek
gürcistan
halter
spor
Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, Gürcistan'da düzenlenen 2026 Avrupa Halter Şampiyonası'nda 65 kiloda şampiyon oldu.Avrupa şampiyonu olduAvrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 65 kiloda mücadele eden Muhammed Furkan Özbek, Avrupa şampiyonu oldu.Gürcistan'ın Batum kentindeki organizasyonun ikinci gününde erkekler 65 kilo müsabakaları yapıldı.Toplamda 323 kilo kaldırdı Muhammed Furkan, koparmada 143 kiloyla gümüş, silkmede 180 kiloyla kendine ait Avrupa rekorunun geliştirerek altın, toplamda da 323 kiloluk kaldırışıyla altın madalyanın sahibi oldu.Milli sporcu, bu sonuçla Avrupa şampiyonalarındaki 6. altın madalyasını kazandı.Aynı sıklette milli halterci Ferdi Hardal, koparmada 135 kiloyla bronz madalya alırken silkmede 158 kiloyla 4. oldu. Ferdi, toplamda ise 293 kiloyla Avrupa üçüncülüğünü elde etti.Türkiye'nin 2026 Avrupa Halter Şampiyonası'ndaki madalya sayısı 10'a (2 altın, 2 gümüş, 6 bronz) yükseldi.
gürcistan
muhammed furkan özbek, gürcistan, halter
muhammed furkan özbek, gürcistan, halter

Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, Avrupa rekorunu kırarak şampiyon oldu

16:33 20.04.2026 (güncellendi: 16:36 20.04.2026)
Muhammed Furkan Özbek
Muhammed Furkan Özbek - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2026
Türk milli halterci Muhammed Furkan Özsbek, toplamda 323 kiloyla Avrupa rekoru kırarak şampiyon oldu.
Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, Gürcistan'da düzenlenen 2026 Avrupa Halter Şampiyonası'nda 65 kiloda şampiyon oldu.

Avrupa şampiyonu oldu

Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 65 kiloda mücadele eden Muhammed Furkan Özbek, Avrupa şampiyonu oldu.
Gürcistan'ın Batum kentindeki organizasyonun ikinci gününde erkekler 65 kilo müsabakaları yapıldı.

Toplamda 323 kilo kaldırdı

Muhammed Furkan, koparmada 143 kiloyla gümüş, silkmede 180 kiloyla kendine ait Avrupa rekorunun geliştirerek altın, toplamda da 323 kiloluk kaldırışıyla altın madalyanın sahibi oldu.
Milli sporcu, bu sonuçla Avrupa şampiyonalarındaki 6. altın madalyasını kazandı.
Aynı sıklette milli halterci Ferdi Hardal, koparmada 135 kiloyla bronz madalya alırken silkmede 158 kiloyla 4. oldu. Ferdi, toplamda ise 293 kiloyla Avrupa üçüncülüğünü elde etti.
Türkiye'nin 2026 Avrupa Halter Şampiyonası'ndaki madalya sayısı 10'a (2 altın, 2 gümüş, 6 bronz) yükseldi.
