https://anlatilaninotesi.com.tr/20260419/gunluk-adim-sayisi-hayat-kurtarabilir-yuruyusle-riskleri-azaltmak-mumkun-1105132370.html
Günlük adım sayısı hayat kurtarabilir: Yürüyüşle riskleri azaltmak mümkün
Günlük adım sayısı hayat kurtarabilir: Yürüyüşle riskleri azaltmak mümkün
Sputnik Türkiye
Yeni araştırmaya göre, gün içinde daha fazla adım atmak, uzun süre otursanız bile ölüm ve kalp hastalığı riskini azaltabilir. Uzmanlar, küçük artışların bile... 19.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-19T15:03+0300
2026-04-19T15:03+0300
2026-04-19T15:03+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/05/16/1044562402_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_bd8b8d28b9e2bde589a9ff34dfb8143f.jpg
Uzun saatler masa başında çalışanlar için dikkat çeken bir araştırma yayımlandı. Çalışmanın, Sydney Charles Perkins Merkezi Üniversitesi tarafından yürütüldüğü aktarıldı.Araştırmada, günlük adım sayısını artırmanın, hareketsiz yaşamın olumsuz etkilerini azaltabileceği ve sağlık üzerinde koruyucu bir etki oluşturabileceği ifade edildi.Daha fazla adım daha düşük riskAraştırma sonuçlarına göre, günlük adım sayısı arttıkça ölüm riskinde yüzde 39, kalp ve damar hastalıklarında ise yüzde 21 oranında azalma görüldü.Bu etkinin, kişilerin gün içinde ne kadar süre oturduğundan bağımsız olarak ortaya çıktığı belirtildi. Yani uzun süre oturan bireylerde bile daha fazla yürüyüş yapmanın fayda sağladığı ifade edildi.En belirgin faydanın ise günde 9 bin ila 10 bin adım atan kişilerde görüldüğü aktarıldı.Az hareket bile fark yaratıyorUzmanlar, yüksek hedeflere ulaşamasanız bile günlük hareketi artırmanın önemli olduğunu vurguladı.Araştırmaya göre, sadece 4 bin ila 4 bin 500 adım atmak bile toplam riskte önemli bir düşüş sağlıyor. Bu da küçük değişikliklerin bile uzun vadede büyük etkiler yaratabileceğini gösteriyor.Araştırmacılardan Matthew Ahmadi, "Bu durum, hareketsiz yaşamın tamamen telafi edildiği anlamına gelmez, ancak her hareketin önemli olduğunu ortaya koyuyor" dedi.Oturmak riskli ama denge mümkünAraştırmada, uzun süre oturmanın sağlık üzerinde olumsuz etkileri olduğu bir kez daha vurgulandı. Özellikle günün büyük bölümünü hareketsiz geçiren kişilerde kalp hastalıkları ve erken ölüm riski daha yüksek görülüyor.Buna rağmen, gün içine daha fazla yürüyüş eklemenin bu riskleri dengeleyebileceği ifade edildi. Uzmanlar, asansör yerine merdiven kullanmak, kısa mesafelerde yürümek gibi basit alışkanlıkların bile toplam adım sayısını artırarak fayda sağlayabileceğini belirtti.Araştırmayı yürüten ekipten Emmanuel Stamatakis, "Adım sayısı, fiziksel aktiviteyi takip etmek için basit ve herkesin anlayabileceği bir ölçüdür" değerlendirmesinde bulundu.Uzmanlara göre, günlük hayatta yapılacak küçük değişiklikler, uzun vadede ciddi sağlık kazanımları sağlayabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260419/atmosferdeki-karbondioksit-artiyor-cok-az-da-artsa-nefes-almayla-ilgili-problemler-yasanabilir-1105126281.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/05/16/1044562402_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_0bae6a159d02de34fd9dd660e63097ca.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hareket, hareketsiz yaşam, spor, yürüyüş, adım, kalp krizi, ölüm
hareket, hareketsiz yaşam, spor, yürüyüş, adım, kalp krizi, ölüm
Günlük adım sayısı hayat kurtarabilir: Yürüyüşle riskleri azaltmak mümkün
Yeni araştırmaya göre, gün içinde daha fazla adım atmak, uzun süre otursanız bile ölüm ve kalp hastalığı riskini azaltabilir. Uzmanlar, küçük artışların bile önemli fark yaratabileceğini belirtti.
Uzun saatler masa başında çalışanlar için dikkat çeken bir araştırma yayımlandı. Çalışmanın, Sydney Charles Perkins Merkezi Üniversitesi tarafından yürütüldüğü aktarıldı.
Araştırmada, günlük adım sayısını artırmanın, hareketsiz yaşamın olumsuz etkilerini azaltabileceği ve sağlık üzerinde koruyucu bir etki oluşturabileceği ifade edildi.
Daha fazla adım daha düşük risk
Araştırma sonuçlarına göre, günlük adım sayısı arttıkça ölüm riskinde yüzde 39, kalp ve damar hastalıklarında ise yüzde 21 oranında azalma görüldü.
Bu etkinin, kişilerin gün içinde ne kadar süre oturduğundan bağımsız olarak ortaya çıktığı belirtildi. Yani uzun süre oturan bireylerde bile daha fazla yürüyüş yapmanın fayda sağladığı ifade edildi.
En belirgin faydanın ise günde 9 bin ila 10 bin adım atan kişilerde görüldüğü aktarıldı.
Az hareket bile fark yaratıyor
Uzmanlar, yüksek hedeflere ulaşamasanız bile günlük hareketi artırmanın önemli olduğunu vurguladı.
Araştırmaya göre, sadece 4 bin ila 4 bin 500 adım atmak bile toplam riskte önemli bir düşüş sağlıyor. Bu da küçük değişikliklerin bile uzun vadede büyük etkiler yaratabileceğini gösteriyor.
Araştırmacılardan Matthew Ahmadi, "Bu durum, hareketsiz yaşamın tamamen telafi edildiği anlamına gelmez, ancak her hareketin önemli olduğunu ortaya koyuyor" dedi.
Oturmak riskli ama denge mümkün
Araştırmada, uzun süre oturmanın sağlık üzerinde olumsuz etkileri olduğu bir kez daha vurgulandı. Özellikle günün büyük bölümünü hareketsiz geçiren kişilerde kalp hastalıkları ve erken ölüm riski daha yüksek görülüyor.
Buna rağmen, gün içine daha fazla yürüyüş eklemenin bu riskleri dengeleyebileceği ifade edildi. Uzmanlar, asansör yerine merdiven kullanmak, kısa mesafelerde yürümek gibi basit alışkanlıkların bile toplam adım sayısını artırarak fayda sağlayabileceğini belirtti.
Araştırmayı yürüten ekipten Emmanuel Stamatakis, "Adım sayısı, fiziksel aktiviteyi takip etmek için basit ve herkesin anlayabileceği bir ölçüdür" değerlendirmesinde bulundu.
Uzmanlara göre, günlük hayatta yapılacak küçük değişiklikler, uzun vadede ciddi sağlık kazanımları sağlayabilir.