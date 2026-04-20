https://anlatilaninotesi.com.tr/20260420/milli-guresci-riza-kayaalp-finale-yukseldi-rakibi-diskalifiye-oldu-1105165236.html

Milli güreşçi Rıza Kayaalp finale yükseldi: Rakibi diskalifiye oldu

Sputnik Türkiye

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden Rıza Kayaalp, rakibi Pavel Hlinchuk'un... 20.04.2026, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104046/36/1040463617_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_873505859a9a813f20073ed717efb1be.jpg

2026 Avrupa Güreş Şampiyonası, Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenleniyor.Organizasyonda grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden milli sporcu Rıza Kayaalp, Pavel Hlinchuk’la eşleşti.Karşılaşma sırasında Hlinchuk’un Kayaalp’e tokat atması üzerine hakemler diskalifiye kararı verirken, milli güreşçi bu sonuçla Avrupa şampiyonluğunda finale adını yazdırdı.13. şampiyonluğuna bir adım daha yaklaşan Kayaalp, ''Ceddimiz, atamız belli. Şükürler olsun finaldeyim, rekora bir adım kaldı'' dedi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

