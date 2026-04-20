Milli güreşçi Rıza Kayaalp finale yükseldi: Rakibi diskalifiye oldu
Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden Rıza Kayaalp, rakibi Pavel Hlinchuk'un... 20.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-20T23:40+0300
2026 Avrupa Güreş Şampiyonası, Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenleniyor.Organizasyonda grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden milli sporcu Rıza Kayaalp, Pavel Hlinchuk’la eşleşti.Karşılaşma sırasında Hlinchuk’un Kayaalp’e tokat atması üzerine hakemler diskalifiye kararı verirken, milli güreşçi bu sonuçla Avrupa şampiyonluğunda finale adını yazdırdı.13. şampiyonluğuna bir adım daha yaklaşan Kayaalp, ''Ceddimiz, atamız belli. Şükürler olsun finaldeyim, rekora bir adım kaldı'' dedi.
Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden Rıza Kayaalp, rakibi Pavel Hlinchuk’un diskalifiye edilmesiyle finale yükseldi.
2026 Avrupa Güreş Şampiyonası, Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenleniyor.
Organizasyonda grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden milli sporcu Rıza Kayaalp, Pavel Hlinchuk’la eşleşti.
Karşılaşma sırasında Hlinchuk’un Kayaalp’e tokat atması üzerine hakemler diskalifiye kararı verirken, milli güreşçi bu sonuçla Avrupa şampiyonluğunda finale adını yazdırdı.
13. şampiyonluğuna bir adım daha yaklaşan Kayaalp, ''Ceddimiz, atamız belli. Şükürler olsun finaldeyim, rekora bir adım kaldı'' dedi.