Meteoroloji'den doğu bölgeleri için sarı kodlu sağanak uyarısı: Sıcaklıklar batıda yükseliyor
© AA / Ihvan Radoykov
© AA / Ihvan Radoykov
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumuna göre Doğu bölgelerinde sağanak yağış beklenirken batı bölgelerinde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun güney ve doğusu ile Elazığ, Tunceli, Bingöl, Hatay, Osmaniye, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde sarı kodlu sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 20 Nisan hava durumu tahminlerine göre Doğu Akdeniz'in kuzey ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ordu çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak; Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde artarak mevsim normalleri üstünde, diğer yerlerde normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Ani su baskınlarına dikkat
Yağışların, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun güney ve doğusu ile Elazığ, Tunceli, Bingöl, Hatay, Osmaniye, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Güneydoğu illeri için sarı kodlu sağanak uyarısı yapıldı.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ÇANAKKALE - 20°C - Az bulutlu
EDİRNE - 24°C - Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL - 18°C - Parçalı ve çok bulutlu
SAKARYA - 20°C - Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE - 24°C - Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL - 18°C - Parçalı ve çok bulutlu
SAKARYA - 20°C - Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR - 16°C - Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ - 20°C - Parçalı ve az bulutlu
İZMİR - 23°C - Az bulutlu
MUĞLA - 20°C - Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ - 20°C - Parçalı ve az bulutlu
İZMİR - 23°C - Az bulutlu
MUĞLA - 20°C - Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hatay, Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA - 23°C - Parçalı ve çok bulutlu
BURDUR - 19°C - Parçalı ve çok bulutlu
HATAY - 20°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA - 23°C - Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR - 19°C - Parçalı ve çok bulutlu
HATAY - 20°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA - 23°C - Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Sivas'ın doğu ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA - 15°C - Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR - 17°C - Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ - 13°C - Parçalı ve çok bulutlu
KONYA - 14°C - Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR - 17°C - Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ - 13°C - Parçalı ve çok bulutlu
KONYA - 14°C - Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU - 16°C - Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE - 19°C - Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU - 13°C - Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK - 13°C - Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE - 19°C - Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU - 13°C - Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK - 13°C - Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, bölgenin doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA - 16°C - Parçalı bulutlu
RİZE - 12°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN - 15°C - Parçalı bulutlu
TRABZON - 12°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
RİZE - 12°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN - 15°C - Parçalı bulutlu
TRABZON - 12°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, bölgenin güneydoğsu ile Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM - 8°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
KARS - 10°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
MALATYA - 16°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
VAN - 13°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
KARS - 10°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
MALATYA - 16°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
VAN - 13°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin güney ve doğusu ile Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR - 17°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP - 16°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SİİRT - 15°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA - 17°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güneyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP - 16°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SİİRT - 15°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA - 17°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güneyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.