Meteoroloji'den doğu bölgeleri için sarı kodlu sağanak uyarısı: Sıcaklıklar batıda yükseliyor

Meteoroloji'den doğu bölgeleri için sarı kodlu sağanak uyarısı: Sıcaklıklar batıda yükseliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji'nin bugünkü hava durumuna göre Doğu bölgelerinde sağanak yağış beklenirken batı bölgelerinde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek... 20.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-20T06:57+0300

2026-04-20T06:57+0300

2026-04-20T06:57+0300

hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 20 Nisan hava durumu tahminlerine göre Doğu Akdeniz'in kuzey ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ordu çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak; Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde artarak mevsim normalleri üstünde, diğer yerlerde normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.Ani su baskınlarına dikkatYağışların, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun güney ve doğusu ile Elazığ, Tunceli, Bingöl, Hatay, Osmaniye, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Güneydoğu illeri için sarı kodlu sağanak uyarısı yapıldı.Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.MARMARAParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ÇANAKKALE - 20°C - Az bulutluEDİRNE - 24°C - Parçalı ve çok bulutluİSTANBUL - 18°C - Parçalı ve çok bulutluSAKARYA - 20°C - Parçalı ve çok bulutluEGEAz bulutlu, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR - 16°C - Parçalı ve çok bulutluDENİZLİ - 20°C - Parçalı ve az bulutluİZMİR - 23°C - Az bulutluMUĞLA - 20°C - Parçalı ve çok bulutluAKDENİZParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hatay, Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ANTALYA - 23°C - Parçalı ve çok bulutluBURDUR - 19°C - Parçalı ve çok bulutluHATAY - 20°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.ADANA - 23°C - Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, Sivas'ın doğu ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA - 15°C - Parçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR - 17°C - Parçalı ve çok bulutluKAYSERİ - 13°C - Parçalı ve çok bulutluKONYA - 14°C - Parçalı ve çok bulutluBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU - 16°C - Parçalı ve çok bulutluDÜZCE - 19°C - Parçalı ve çok bulutluKASTAMONU - 13°C - Parçalı ve çok bulutluZONGULDAK - 13°C - Parçalı ve çok bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, bölgenin doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA - 16°C - Parçalı bulutluRİZE - 12°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSAMSUN - 15°C - Parçalı bulutluTRABZON - 12°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, bölgenin güneydoğsu ile Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM - 8°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurluKARS - 10°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurluMALATYA - 16°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıVAN - 13°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurluGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin güney ve doğusu ile Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.DİYARBAKIR - 17°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.GAZİANTEP - 16°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.SİİRT - 15°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.ŞANLIURFA - 17°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güneyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hava durumu, hava durumu, ankara hava durumu, bugün hava durumu, istanbul hava durumu