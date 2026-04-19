Yaz beklerken kış geldi: Lapa lapa kar yağacak, İstanbul’da sıcaklık 3 dereceye inecek
Nisan ayının sonuna gelirken birçok bölgede hem sıcaklıklar mevsim normallerine çıkmadı hem de hala kar yağışı alan bölgeler var. Son birkaç gündür özellikle... 19.04.2026, Sputnik Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260411/meteoroloji-uyardi-turkiye-genelinde-yagis-kar-ve-kuvvetli-ruzgar-etkili-olacak-1104937847.html
09:15 19.04.2026
İstanbul vapur
İstanbul vapur - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2026
Nisan ayının sonuna gelirken birçok bölgede hem sıcaklıklar mevsim normallerine çıkmadı hem de hala kar yağışı alan bölgeler var. Son birkaç gündür özellikle Marmara ve batı illerinde güneş yüzünü gösterse de işler yeniden tersine dönecek.
Hava bu hafta nasıl olacak? Sıcaklıklar mevsim normallerine yükselecek mi?

Soğuk hava dalgası geliyor

Hava durumu paylaşımlarıyla bilinen Hava Forum, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamalarda Türkiye’yi etkileyecek yeni bir soğuk hava dalgasına dikkat çekti. Paylaşımlara göre, 22 Nisan itibarıyla sıcaklıklarda ani ve sert bir düşüş bekleniyor.

10 derece düşebilir

İstanbul’da hafta başında bahar havası etkisini gösterecek. Pazartesi ve Salı günleri sıcaklıkların 20 derece seviyelerine kadar yükselmesi öngörülürken, Çarşamba günü itibarıyla hava adeta tersine dönecek. Kentte sıcaklığın 8 ila 10 derece birden düşmesi bekleniyor.

Kar yağışı geliyor: Nerede etkili olacak?

Soğuk hava dalgasının etkisi yalnızca İstanbul’la sınırlı kalmayacak. Özellikle yüksek kesimlerde kış koşulları yeniden görülebilir. Tahminlere göre, Kartepe ve Uludağ’da Çarşamba günü yoğun kar yağışı bekleniyor.
Öte yandan iç ve doğu bölgelerde buzlanma riskine karşı uyarı yapıldı. Sıcaklıkların ani düşüşüyle birlikte özellikle gece saatlerinde don ve buzlanma olaylarının yaşanabileceği belirtiliyor.

İstanbul'da soğuk hava: 23 Nisan'a dikkat

İstanbul için bir diğer dikkat çeken uyarı ise 23 Nisan gecesine ilişkin oldu. Hava Forum, kentte sıcaklıkların gece saatlerinde 3 dereceye kadar gerileyebileceğini belirtti.
Meteoroloji uyardı: Türkiye genelinde yağış, kar ve kuvvetli rüzgar etkili olacak
Заголовок открываемого материала