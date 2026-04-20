https://anlatilaninotesi.com.tr/20260420/israil-askeri-lubnanda-hz-isa-heykelini-baltayla-parcaladi-1105149927.html

İsrail askeri, Lübnan’da Hz. İsa heykelini baltayla parçaladı

İsrailli bir askerin Lübnan’ın güneyinde Hz. İsa heykelini yok ettiği görüntüler, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından da doğrulandı. ABD’li Cumhuriyetçi... 20.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-20T12:18+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/14/1105149177_0:64:1251:768_1920x0_80_0_0_802c4c091ef5592ab892208dc336904e.png

Fotoğraf, dün sabah Filistinli gazeteci YunusTiravi tarafından paylaşıldı. Tirawi, heykelin Lübnan’daki Hristiyan bir kasaba olan Debel’de bulunduğunu söyledi.Lübnan’da bir İsrailli askerin Hz. İsa heykelini parçaladığını gösteren rahatsız edici bir görüntü internette dolaşıma girdi.İsrail Savunma Kuvvetleri görüntüyü inceleyerek, bunun gerçek bir fotoğraf olduğunu ve bir IDF askerinin Güney Lübnan’da görev yaptığı sırada 'bir dini sembolü şiddet kullanarak parçaladığını' doğruladı.IDF, X platformunda yaptığı açıklamada, “olayı büyük bir ciddiyetle ele aldığını ve askerin davranışının birliklerinden beklenen değerlerle tamamen uyumsuz olduğunu” kaydetti.Günün ilerleyen saatlerinde yapılan resmi açıklamada fotoğrafın yapay zeka ürünü olmadığı doğrulandı:‘En büyük müttefikimiz...’Eski Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Üyesi, Cumhuriyetçi siyasi Marjorie Taylor Greene de X hesabından yaptığı paylaşımda İsrailli askerin fotoğrafına yer vererek “Her yıl milyarlarca vergi dolarımız ve silahlarımızı alan en büyük müttefikimiz” notunu düştü.Trump’tan henüz yorum yokYakın zamanda sahnede yaptığı rahatsız edici bir cinsel yorumla izleyicileri susturan Trump ise bu şok edici görüntü hakkında henüz yorum yapmadı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

